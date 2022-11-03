Вернулся под конец. Бущан – в составе Динамо на матч против Фенербахче
Георгий снова в строю
Основный голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан выйдет в стартовом составе на матч против «Фенербахче» в заключительном 6-м туре Лиги Европы.
Отметим, что Георгий 8 сентября в матче 1-го тура Лиги Европы против «Фенербахче» получил травму коленного сустава, после чего перенес операцию и восстанавливался на протяжении практически двух месяцев.
Сегодня, 3 ноября, «Динамо» сыграет с турецким клубом свой последний матч в еврокубках в этом сезоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
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