Вернулся под конец. Бущан – в составе Динамо на матч против Фенербахче

Основный голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан выйдет в стартовом составе на матч против «Фенербахче» в заключительном 6-м туре Лиги Европы.

Отметим, что Георгий 8 сентября в матче 1-го тура Лиги Европы против «Фенербахче» получил травму коленного сустава, после чего перенес операцию и восстанавливался на протяжении практически двух месяцев.

Сегодня, 3 ноября, «Динамо» сыграет с турецким клубом свой последний матч в еврокубках в этом сезоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.