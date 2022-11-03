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Лига Европы
03 ноября 2022, 21:22 |
477
0

Вернулся под конец. Бущан – в составе Динамо на матч против Фенербахче

Георгий снова в строю

03 ноября 2022, 21:22 |
477
0
Вернулся под конец. Бущан – в составе Динамо на матч против Фенербахче
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Основный голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан выйдет в стартовом составе на матч против «Фенербахче» в заключительном 6-м туре Лиги Европы.

Отметим, что Георгий 8 сентября в матче 1-го тура Лиги Европы против «Фенербахче» получил травму коленного сустава, после чего перенес операцию и восстанавливался на протяжении практически двух месяцев.

Сегодня, 3 ноября, «Динамо» сыграет с турецким клубом свой последний матч в еврокубках в этом сезоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Георгий Бущан травма стартовые составы Фенербахче Динамо - Фенербахче Лига Европы
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Источник Sport.ua
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