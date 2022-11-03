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Лига Европы
03 ноября 2022, 20:55 | Обновлено 03 ноября 2022, 21:54
3024
11

Закончить красиво. Состав Динамо на последний матч еврокубка в сезоне

Команда финиширует последней

03 ноября 2022, 20:55 | Обновлено 03 ноября 2022, 21:54
3024
11
Закончить красиво. Состав Динамо на последний матч еврокубка в сезоне
ФК Динамо

Сегодня в 22:00 Динамо проведет последний матч группы Лиги Европы против Фенербахче.

С турнирной точки зрения матч значения не имеет, так как киевляне будут последними в группе.

Динамо: Бущан, Тымчик, Забарный, Попов, Вивчаренко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский. Цыганков, Ванат, Беседин

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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Віталій Ткачук
Вигнати румуна вже давно пора. Нагадайте мені коли Бєсєдін забивав? А дід вперто ставить його в основу. 
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+4
Игорь Левченко
Беседин и красиво, две разные вещи.
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+2
Remark
 Пилять....ну шо за садомазохизм ставить беседина в старт? 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
если футбольный интеллект измерять в "кабаевых", то Беседин это все же больше чем 1. не 2, но больше чем 1. может 1.3 или 1.4 )
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+1
Gargantua
Беседин вместо Кабаева?
при всей одиозности не удивлюсь, если это хорошее решение
посмотрим
но я бы еще хотел Караваева вместо Вивчаренко, и Бурду вместо Попова
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+1
adidas777
Ванат та Бесєдін у старті одночасно? Це чергова дурниця?І знову дерев'яний Шепелєв замість перспективних легіонерів...
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0
avk2307
Я не надеюсь на феерию от Динамо. Все будет как всегда , разве что в первые минуты кто забьет
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0
DK1961
Виноват, Кабаева нет в старте. В остальном - оставляю все, что в предыдущем посту.
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0
Макс Максов
Чекаємо результативних дій від Бєса)
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0
Lion
Беседин забет 
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-1
DK1961
Наверное бревно типа внебрачный сын румына. Вроде по возрасту не подходит... Но объяснить это ничем другим не могу. Да и отсидку на лавке Пэрриса и Диалло тоже необъяснимо при выпуске на поле Шепелева и Кабаева. А Ванат на краю - в несколько раз менее эффективен, он НАСТОЯЩИЙ центрфорвард. В общем Луческу команду добивает при полной поддержке и согласии суркисят. Казино в Монако превыше всего, последние извилины отняло, а Игореша!?!
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-1
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