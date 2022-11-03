Закончить красиво. Состав Динамо на последний матч еврокубка в сезоне

Сегодня в 22:00 Динамо проведет последний матч группы Лиги Европы против Фенербахче.

С турнирной точки зрения матч значения не имеет, так как киевляне будут последними в группе.

Динамо: Бущан, Тымчик, Забарный, Попов, Вивчаренко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский. Цыганков, Ванат, Беседин