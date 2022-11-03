Лига Европы03 ноября 2022, 20:55 | Обновлено 03 ноября 2022, 21:54
3024
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Закончить красиво. Состав Динамо на последний матч еврокубка в сезоне
Команда финиширует последней
03 ноября 2022, 20:55 | Обновлено 03 ноября 2022, 21:54
3024
11
Сегодня в 22:00 Динамо проведет последний матч группы Лиги Европы против Фенербахче.
С турнирной точки зрения матч значения не имеет, так как киевляне будут последними в группе.
Динамо: Бущан, Тымчик, Забарный, Попов, Вивчаренко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский. Цыганков, Ванат, Беседин
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при всей одиозности не удивлюсь, если это хорошее решение
посмотрим
но я бы еще хотел Караваева вместо Вивчаренко, и Бурду вместо Попова