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  4. Андрей ПОЛУНИН: «Результат Шахтера познается в сравнении»
Лига чемпионов
03 ноября 2022, 12:57 | Обновлено 03 ноября 2022, 13:45
359
0

Андрей ПОЛУНИН: «Результат Шахтера познается в сравнении»

Экс-полузащитник сборной Украины – о достижениях донецкой команды в Лиге чемпионов

03 ноября 2022, 12:57 | Обновлено 03 ноября 2022, 13:45
359
0
Андрей ПОЛУНИН: «Результат Шахтера познается в сравнении»
ФК Шахтер Донецк

Бывший хавбек «Днепра» и национальной сборной Украины Андрей Полунин дал оценку игре 6-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «РБ Лейпциг» (0:4), а также поделился мнением о результате выступления «горняков» в чемпионском евротурнире.

– «Шахтеру» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов для выхода в 1/8 финала нужна была только победа. Однако на деле произошло все иначе – крупное поражение на своем поле. В чем причина неудачи?

– Здесь предлагаю вернуться назад, в июль, когда только собралась новая команда. Практически все иностранные футболисты ушли, главный тренер команды Роберто Де Дзерби также уехал. «Шахтер» – объективно, одна из самых молодых команд в нынешней Лиге чемпионов. Моложе, только «Зальцбург», наверное.

Перед началом группового турнира все отводили «Шахтеру» последнее место в групповом турнире. И вот здесь, в начале ноября, у дончан был реальный шанс выйти в плей-офф раунд Лиги чемпионов. Однако соперник, в лице немецкого «Лейпцига», был очень силен. Оппонент – одна из самых богатых команд Бундеслиги, динамично развивающийся клуб. В сентябре «Лейпциг» возглавил Марко Розе. После этого «Лейпциг» ни в одном официальном матче не проиграл. Они поправили дела, как в Бундеслиге, так и в Лиге чемпионов, по делу обыграв мадридский «Реал».

Что касается игры «Шахтер» – «Лейпциг», то для украинской команды отсутствие Марьяна Шведа и Александра Зубкова стало огромной проблемой. Да и Ефим Конопля только залечил свое повреждение. По настрою было видно, что наши футболисты хотели порадовать своих поклонников, но они не смогли выйти из-под прессинга соперника. Первый и третий гол игроками «Лейпцига» были забиты после ошибок наших ребят. Нкунку, Вернер и Форсберг – мастеровитые игроки и они быстро все решили в свою пользу. Четвертый гол, в исполнении Ольмо – домашняя заготовка. Здесь Петряк не ожидал такого розыгрыша штрафного, а его никто не подстраховал.

– Класс футболистов «Шахтера» и «Лейпцига» несравним?

– Конечно, нужно быть объективным. В составе немецкой команды собраны лучшие игроки со всей Европы. Многие из них лидеры в своих национальных сборных. Плюс у них работает один из сильнейших немецких специалистов.

– По результату это был худший матч для «горняков» в групповом турнире. А по качеству игры эта встреча в Варшаве также стал худшим поединком?

– Да, соглашусь с этим утверждением. По качеству игры – это худший поединок для подопечных Игора Йовичевича. Непросто было и в играх с «Реалом» и «Селтиком», но там многое удавалось в атаке: были созданы моменты, хорошо использовались фланговые передачи. Здесь всего этого не было.

– Итоговое третье место в группе для «Шахтера» – объективный показатель?

– Мы знаем, в какой ситуации находится наша страна. У нас идет война. 4 месяца назад мы не знали, что будет с украинским футболом. Никто и не предполагал, что будет с «Шахтером». Руководство донецкого клуба сделало ставку на молодых ребят, которые сидели на замене, некоторых игроков вернули из Мариуполя. Нужно сказать спасибо Игору Йовичевичу – он смог объединить ребят. Так что третье место в группе с «Реалом» и «Лейпцигом» – это максимальный результат, тем более для молодой команды. Здесь важно отметить и тот факт, что нынешней осенью раскрылись многие игроки: Трубин, Конопля, Бондарь, Судаков, Бондаренко, Мудрик и Сикан сделали большой шаг в своем развитии. Их прогресс увидели все. А Мудрик вообще подорожал в два раза. Все это приятно.

А посмотрите, кто из европейских грандов перешел из Лиги чемпионов в Лигу Европы. «Барселона», «Ювентус», «Севилья», «Аякс», «Байер», «Спортинг» и «Зальцбург». Неплохая компания, не правда ли? А мадридский «Атлетико» и «Марсель» вообще закончили свое выступление в нынешнем розыгрыше еврокубков. Так что все познается в сравнении.

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Андрей Полунин Шахтер - РБ Лейпциг Шахтер Донецк Лига чемпионов РБ Лейпциг
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Источник Sportarena
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