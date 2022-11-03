Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. И обидчик Шахтера. Названы номинанты на титул игрока недели в ЛЧ
Лига чемпионов
03 ноября 2022, 10:35 | Обновлено 03 ноября 2022, 10:39
111
0

И обидчик Шахтера. Названы номинанты на титул игрока недели в ЛЧ

В опросе борьбу ведут 4 футболиста

03 ноября 2022, 10:35 | Обновлено 03 ноября 2022, 10:39
111
0
И обидчик Шахтера. Названы номинанты на титул игрока недели в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Европейский футбольный союз определил четырех футболистов, которые по результатам матчей 6-го тура групповой стадии, достойны права получить приз лучшего игрока.

В число номинантов вошли:

нападающий «Милана» Оливье Жиру – автор двух голов и двух ассистов в матче с «РБ Зальцбург» (4:0);

полузащитник «Реала» Федерико Вальверде – автор гола и голевой передачи Винисиусу Жуниору в игре с «Селтиком» (5:1);

нападающий «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку, который отметился голом и ассистом в игре с «Шахтером» (4:0);

вингер «Барселоны» Ферран Торрес, оформивший дубль в поединке с «Викторией Пльзень» (4:2).

По теме:
Определены претенденты на гол тура в Лиге чемпионов
Тинейджер Ман Сити Льюис стал обладателем рекордного достижения в ЛЧ
Без вариантов. Определены показатели xG Шахтера и Лейпцига
Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022
Футбол | 02 ноября 2022, 12:10 2
Стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022
Стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022

Большинство матчей покажет «Суспільне Спорт»

ЙОВИЧЕВИЧ: «Поднять головы и работать! Не стыдно проиграть Лейпцигу»
Футбол | 03 ноября 2022, 00:55 1
ЙОВИЧЕВИЧ: «Поднять головы и работать! Не стыдно проиграть Лейпцигу»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Поднять головы и работать! Не стыдно проиграть Лейпцигу»

Главный тренер «Шахтера» рассказал о неудаче в матче Лиги чемпионов

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Теннис | 03.11.2022, 07:25
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
Футбол | 02.11.2022, 17:10
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
Юношеская лига УЕФА. Известны потенциальные соперники Шахтера и Руха
Футбол | 03.11.2022, 08:15
Юношеская лига УЕФА. Известны потенциальные соперники Шахтера и Руха
Юношеская лига УЕФА. Известны потенциальные соперники Шахтера и Руха
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто будет баллотироваться на пост президента НОК Украины
Стало известно, кто будет баллотироваться на пост президента НОК Украины
02.11.2022, 13:21 3
Другие виды
Боя Ломаченко - Хейни не будет? Эксперты не уверены, что Девин сделает вес
Боя Ломаченко - Хейни не будет? Эксперты не уверены, что Девин сделает вес
01.11.2022, 19:11 2
Бокс
Отец Хейни: «Мы охотимся за Ломаченко, Девину нужен этот исторический бой»
Отец Хейни: «Мы охотимся за Ломаченко, Девину нужен этот исторический бой»
01.11.2022, 22:12
Бокс
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
02.11.2022, 21:35 106
Футбол
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
01.11.2022, 19:49 5
Футбол
Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн
Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн
01.11.2022, 12:10 23
Футбол
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
02.11.2022, 22:17 6
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Я отправил Усика в нокдаун, но мне его не засчитали»
Дерек ЧИСОРА: «Я отправил Усика в нокдаун, но мне его не засчитали»
01.11.2022, 17:18 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности