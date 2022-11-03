И обидчик Шахтера. Названы номинанты на титул игрока недели в ЛЧ
В опросе борьбу ведут 4 футболиста
Европейский футбольный союз определил четырех футболистов, которые по результатам матчей 6-го тура групповой стадии, достойны права получить приз лучшего игрока.
В число номинантов вошли:
нападающий «Милана» Оливье Жиру – автор двух голов и двух ассистов в матче с «РБ Зальцбург» (4:0);
полузащитник «Реала» Федерико Вальверде – автор гола и голевой передачи Винисиусу Жуниору в игре с «Селтиком» (5:1);
нападающий «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку, который отметился голом и ассистом в игре с «Шахтером» (4:0);
вингер «Барселоны» Ферран Торрес, оформивший дубль в поединке с «Викторией Пльзень» (4:2).
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