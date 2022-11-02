Глазго Рейнджерс

В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Аякс» одержал гостевую победу над «Рейнджерс» (3:1) .

Шотландский клуб установил антирекорд Лиги чемпионов, проиграв все 6 матчей с самой худшей в историей разницей мячей (2–22).

Лига чемпионов. Группа A

6-й тур, 1 ноября

Рейнджерс (Шотландия) – Аякс (Нидерланды) – 1:3

Голы: Тавернье, 86 (пен) – Бергейс, 4, Кудус, 29, Консейсао, 89.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Бергейс, 4 мин.

ГОЛ! 0:2. Кудус, 29 мин.

ГОЛ! 1:2. Тавернье, 86 мин (пен)

ГОЛ! 1:3. Консейсао, 89 мин.