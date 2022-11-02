Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рейнджерс – Аякс – 1:3. Антирекорд ЛЧ для Глазго. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Глазго Рейнджерс
01.11.2022, FT 1 : 3
Аякс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
02 ноября 2022, 05:51 | Обновлено 02 ноября 2022, 06:05
464
0

Рейнджерс – Аякс – 1:3. Антирекорд ЛЧ для Глазго. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

02 ноября 2022, 05:51 | Обновлено 02 ноября 2022, 06:05
464
0
Рейнджерс – Аякс – 1:3. Антирекорд ЛЧ для Глазго. Видео голов и обзор
ФК Аякс

В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Аякс» одержал гостевую победу над «Рейнджерс» (3:1) .

Шотландский клуб установил антирекорд Лиги чемпионов, проиграв все 6 матчей с самой худшей в историей разницей мячей (2–22).

Лига чемпионов. Группа A

6-й тур, 1 ноября

Рейнджерс (Шотландия) – Аякс (Нидерланды) – 1:3

Голы: Тавернье, 86 (пен) – Бергейс, 4, Кудус, 29, Консейсао, 89.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Бергейс, 4 мин.

ГОЛ! 0:2. Кудус, 29 мин.

ГОЛ! 1:2. Тавернье, 86 мин (пен)

ГОЛ! 1:3. Консейсао, 89 мин.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Шику Консейсау (Аякс).
87’
ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Таверньер (Глазго Рейнджерс).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Аякс).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергхейс (Аякс).
По теме:
Шахтер – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ИНДЗАГИ: «Мы пропустили глупый гол. Рады, что вышли из трудной группы»
НАГЕЛЬСМАНН: «Бавария должна пройти дальше в ЛЧ, чем в прошлом году»
Лига чемпионов Глазго Рейнджерс Аякс видео голов и обзор Стевен Бергейс Мохаммед Кудус Франсишку Консейсау Джеймс Таверньер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
Футбол | 01 ноября 2022, 19:49 4
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира

Очень неожиданное решение

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 02 ноября 2022, 02:30 2
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие

Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года

Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн
Футбол | 01.11.2022, 12:10
Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн
Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн
Первая лига. Победы Полесья, Карпат и Оболони с хет-триком Батальского
Футбол | 02.11.2022, 01:21
Первая лига. Победы Полесья, Карпат и Оболони с хет-триком Батальского
Первая лига. Победы Полесья, Карпат и Оболони с хет-триком Батальского
Брюгге с Яремчуком и Соболем сыграл вничью, Атлетико - без евровесны
Футбол | 01.11.2022, 21:48
Брюгге с Яремчуком и Соболем сыграл вничью, Атлетико - без евровесны
Брюгге с Яремчуком и Соболем сыграл вничью, Атлетико - без евровесны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
31.10.2022, 08:55 12
Футбол
Боя Ломаченко - Хейни не будет? Эксперты не уверены, что Девин сделает вес
Боя Ломаченко - Хейни не будет? Эксперты не уверены, что Девин сделает вес
01.11.2022, 19:11 2
Бокс
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
К 125-летию легендарного клуба: символическая сборная Ювентуса всех времен
01.11.2022, 20:02 14
Футбол
Катмен Ломаченко: «Бой с Хейни будет самым сложным в карьере Василия»
Катмен Ломаченко: «Бой с Хейни будет самым сложным в карьере Василия»
31.10.2022, 17:02
Бокс
Напали на выходе из госдуры. Карпов в тяжелом состоянии в больнице
Напали на выходе из госдуры. Карпов в тяжелом состоянии в больнице
31.10.2022, 16:19 5
Другие виды
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
31.10.2022, 16:15 20
Футбол
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
31.10.2022, 11:00 12
Футбол
Генерал США спрогнозировал, когда и как закончится война в Украине
Генерал США спрогнозировал, когда и как закончится война в Украине
01.11.2022, 09:35 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности