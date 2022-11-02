Глазго Рейнджерс

Рейнджерс – Аякс – 1:3. Антирекорд ЛЧ для Глазго. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов
В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Аякс» одержал гостевую победу над «Рейнджерс» (3:1) .
Шотландский клуб установил антирекорд Лиги чемпионов, проиграв все 6 матчей с самой худшей в историей разницей мячей (2–22).
Лига чемпионов. Группа A
6-й тур, 1 ноября
Рейнджерс (Шотландия) – Аякс (Нидерланды) – 1:3
Голы: Тавернье, 86 (пен) – Бергейс, 4, Кудус, 29, Консейсао, 89.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Бергейс, 4 мин.
ГОЛ! 0:2. Кудус, 29 мин.
ГОЛ! 1:2. Тавернье, 86 мин (пен)
ГОЛ! 1:3. Консейсао, 89 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Очень неожиданное решение
Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года