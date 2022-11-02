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Виктория Пльзень
01.11.2022, FT 2 : 4
Барселона
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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 05:00 | Обновлено 02 ноября 2022, 05:26
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ХАВИ: «Лига Европы – это прекрасный турнир. Барса будет биться за победу»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Викторией»

02 ноября 2022, 05:00 | Обновлено 02 ноября 2022, 05:26
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ХАВИ: «Лига Европы – это прекрасный турнир. Барса будет биться за победу»
УЕФА, Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал победу над «Викторией» Пльзень (4:2) в 6-м туре Лиги чемпионов. По итогам группового раунда каталонцы заняли 3-е место и перешли в Лигу Европы.

Хави: «Общая оценка выступления «Барселоны» – негативная. Выход из группы был в наших руках, но мы этого не сделали. Мы не воспользовались нашими возможностями. Теперь мы кандидаты для участия в Лиге Европы. Это прекрасный турнир, и мы будем биться за победу».

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес, автор дубля, был назван УЕФА лучшим игроком матча:

«Это такое горько-сладкое чувство. Матч, в котором мы продолжили соревноваться, добавит нам динамики в чемпионате Испании. Для всех в команде, кто не выходит играть на постоянной основе, этот матч стал шансом получить игровое время и прибавить уверенности».

Главный тренер «Виктории» Михал Билек:

«Я должен похвалить команду, потому что все выложились по полной. С другой стороны, мы не добились благоприятного результат, но это была наша лучшая игра в группе».

Нападающий «Виктории» Томаш Хоры:

«Такое отличное чувство – забить дважды «Барселоне». Позже до меня дойдет, что это действительно произошло, но сейчас я очень сожалею о результате. Нам дважды удавалось догнать их, но они быстро восстанавливали преимущество. Сегодня мы выложились по полной, и думаю, что мы это показали».

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Барселона Виктория Пльзень видео голов и обзор Лига чемпионов Хави
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Источник УЕФА
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