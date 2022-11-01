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Лига Чемпионов
Виктория Пльзень
01.11.2022, FT 2 : 4
Барселона
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Лига чемпионов
01 ноября 2022, 23:56 | Обновлено 01 ноября 2022, 23:58
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Барселона ярко закончила Лигу чемпионов. Команда забила 4 гола

Каталонцы снова вылетели в Лигу Европы

01 ноября 2022, 23:56 | Обновлено 01 ноября 2022, 23:58
640
1
Барселона ярко закончила Лигу чемпионов. Команда забила 4 гола
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона», которая уже потеряла шансы на плей-офф Лиги чемпионов, в последнем матче группового этапа на выезде частично резервным составом обыграла «Викторию».

Чешская и испанская команда порадовали болельщиков шестью голами, а победу одержала «Барселона» со счетом 4:2.

Команда второй год кряду вылетает в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов, группа C

Виктория - Барселона 2:4
Голы: Чори, 52 (с пен), 63 - Алонсо, 6, Торрес, 44, 54, Карраль, 75

Виктория: Станек, Голик, Хейда, Пермица, Йемелка (Гавел, 58), Ндиайе (Буча, 58), Калвач (Чермак, 79), Йирка, Виканова, Пилар (Кронус, 88), Чори (Басси, 79)

Барселона: Пена, Бельерин, Пике, Алонсо, Альба (Бальде, 57), Карраль (Санц, 77), Кессье (Касадо, 67), Гави, Рафинья (Дембеле, 77), Фати, Торрес

1. Бавария - 18
2. Интер - 10
3. Барселона - 7
4. Виктория - 0

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Источник Sport.ua
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Та прям звиздец как ярко! пропустили 2 гола от команды с Чехии))) Ярчайше некуда)
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