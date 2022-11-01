Барселона ярко закончила Лигу чемпионов. Команда забила 4 гола
Каталонцы снова вылетели в Лигу Европы
«Барселона», которая уже потеряла шансы на плей-офф Лиги чемпионов, в последнем матче группового этапа на выезде частично резервным составом обыграла «Викторию».
Чешская и испанская команда порадовали болельщиков шестью голами, а победу одержала «Барселона» со счетом 4:2.
Команда второй год кряду вылетает в плей-офф Лиги Европы.
Лига чемпионов, группа C
Виктория - Барселона 2:4
Голы: Чори, 52 (с пен), 63 - Алонсо, 6, Торрес, 44, 54, Карраль, 75
Виктория: Станек, Голик, Хейда, Пермица, Йемелка (Гавел, 58), Ндиайе (Буча, 58), Калвач (Чермак, 79), Йирка, Виканова, Пилар (Кронус, 88), Чори (Басси, 79)
Барселона: Пена, Бельерин, Пике, Алонсо, Альба (Бальде, 57), Карраль (Санц, 77), Кессье (Касадо, 67), Гави, Рафинья (Дембеле, 77), Фати, Торрес
1. Бавария - 18
2. Интер - 10
3. Барселона - 7
4. Виктория - 0
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