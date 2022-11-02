Виктория Пльзень

В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Барселона» на выезде обыграла «Викторию» со счетом 4:2.

Из группы С «Бавария» (18 очков) и «Интер» (10 очков) вышли в плей-офф ЛЧ.

«Барселона» (7 очков) – на 3-м месте и сыграет в Лиге Европы. «Виктория» не набрала ни одного очка.

Лига чемпионов. Группа C

6-й тур, 1 ноября

Виктория (Чехия) – Барселона (Испания) – 2:4

Голы: Хоры, 51 (пен), 63 – Алонсо, 6, Ферран Торрес, 44, 54, Пабло Торре, 75.