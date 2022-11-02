Лига Чемпионов
01.11.2022, FT 2 : 4
Лига чемпионов02 ноября 2022, 01:50 | Обновлено 02 ноября 2022, 02:16
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Виктория П – Барселона – 2:4. Хлопнули дверьми. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов
02 ноября 2022, 01:50 | Обновлено 02 ноября 2022, 02:16
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В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Барселона» на выезде обыграла «Викторию» со счетом 4:2.
Из группы С «Бавария» (18 очков) и «Интер» (10 очков) вышли в плей-офф ЛЧ.
«Барселона» (7 очков) – на 3-м месте и сыграет в Лиге Европы. «Виктория» не набрала ни одного очка.
Лига чемпионов. Группа C
6-й тур, 1 ноября
Виктория (Чехия) – Барселона (Испания) – 2:4
Голы: Хоры, 51 (пен), 63 – Алонсо, 6, Ферран Торрес, 44, 54, Пабло Торре, 75.
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Торре (Барселона).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Хорый (Виктория Пльзень).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Томаш Хорый (Виктория Пльзень).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Алонсо (Барселона).
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