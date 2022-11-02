Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктория П – Барселона – 2:4. Хлопнули дверьми. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Виктория Пльзень
01.11.2022, FT 2 : 4
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
02 ноября 2022, 01:50 | Обновлено 02 ноября 2022, 02:16
40
0

Виктория П – Барселона – 2:4. Хлопнули дверьми. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

02 ноября 2022, 01:50 | Обновлено 02 ноября 2022, 02:16
40
0
Виктория П – Барселона – 2:4. Хлопнули дверьми. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Барселона» на выезде обыграла «Викторию» со счетом 4:2.

Из группы С «Бавария» (18 очков) и «Интер» (10 очков) вышли в плей-офф ЛЧ.

«Барселона» (7 очков) – на 3-м месте и сыграет в Лиге Европы. «Виктория» не набрала ни одного очка.

Лига чемпионов. Группа C

6-й тур, 1 ноября

Виктория (Чехия) – Барселона (Испания) – 2:4

Голы: Хоры, 51 (пен), 63 – Алонсо, 6, Ферран Торрес, 44, 54, Пабло Торре, 75.

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Торре (Барселона).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Хорый (Виктория Пльзень).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Томаш Хорый (Виктория Пльзень).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Алонсо (Барселона).
По теме:
Манчестер Сити – Севилья. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Милан – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов Виктория Пльзень Барселона видео голов и обзор Ферран Торрес Маркос Алонсо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бавария – Интер – 2:0. Шестая победа из шести. Видео голов и обзор матча
Футбол | 02 ноября 2022, 01:05 0
Бавария – Интер – 2:0. Шестая победа из шести. Видео голов и обзор матча
Бавария – Интер – 2:0. Шестая победа из шести. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн
Футбол | 01 ноября 2022, 12:10 21
Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн
Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн

Уже зимой специалист может стать главным тренером украинской национальной команды

Звездные выходки. 5 эпизодов, когда Криштиану Роналду чудил не по-детски
Футбол | 01.11.2022, 13:08
Звездные выходки. 5 эпизодов, когда Криштиану Роналду чудил не по-детски
Звездные выходки. 5 эпизодов, когда Криштиану Роналду чудил не по-детски
Прошение УАФ к УЕФА и ФИФА, отказ Реала от Мудрика, вызов Беленюка
Другие виды | 01.11.2022, 06:06
Прошение УАФ к УЕФА и ФИФА, отказ Реала от Мудрика, вызов Беленюка
Прошение УАФ к УЕФА и ФИФА, отказ Реала от Мудрика, вызов Беленюка
Источник: Павелко просил у Зеленского провести выборы президента УАФ онлайн
Футбол | 01.11.2022, 19:52
Источник: Павелко просил у Зеленского провести выборы президента УАФ онлайн
Источник: Павелко просил у Зеленского провести выборы президента УАФ онлайн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Напали на выходе из госдуры. Карпов в тяжелом состоянии в больнице
Напали на выходе из госдуры. Карпов в тяжелом состоянии в больнице
31.10.2022, 16:19 5
Другие виды
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
31.10.2022, 02:02 15
Футбол
БЕЛЕНЮК: «Делаю вызов системе: иду на выборы президента НОК Украины»
БЕЛЕНЮК: «Делаю вызов системе: иду на выборы президента НОК Украины»
31.10.2022, 18:18 26
Другие виды
Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022
Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022
31.10.2022, 18:54 13
Футбол
ВИДЕО. Буяльский - голеадор, Роналду в Спортинг, ставим на Колос
ВИДЕО. Буяльский - голеадор, Роналду в Спортинг, ставим на Колос
31.10.2022, 12:17
Футбол
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
31.10.2022, 12:57
Бокс
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
31.10.2022, 08:55 12
Футбол
Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели
Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели
31.10.2022, 12:49 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности