В матче 6-го тура Лиги чемпионов в группе D «Тоттенхэм» нанес поражение «Марселю» (2:1), уступая после первого тайма (0:1).

Французский клуб очень хотел выиграть и из-за риска пропустил на 90+5 минуте, потеряв даже путевку в Лигу Европы.

«Тоттенхэм» занял первое место в группе (11 очков), далее идет «Айнтрахт» (10). Эти две команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

«Спортинг» с 7 очками стал третьим и перейдет в Лигу Европы. «Марсель» занял последнее место (6 очков).

Лига чемпионов. Группа D

6-й тур, 1 ноября

Марсель (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 1:2

Голы: Мбемба, 45+2 – Лангле, 54, Хейбьерг, 90+5

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Мбемба, 45+2 мин.

ГОЛ! 1:1. Лангле, 54 мин.

ГОЛ! 1:2. Хейбьерг, 90+5 мин.