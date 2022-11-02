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Лига Чемпионов
Марсель
01.11.2022, FT 1 : 2
Тоттенхэм
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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 03:05 | Обновлено 02 ноября 2022, 03:43
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0

Марсель – Тоттенхэм – 1:2. Хотели в 1/8 и потеряли все. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

02 ноября 2022, 03:05 | Обновлено 02 ноября 2022, 03:43
151
0
Марсель – Тоттенхэм – 1:2. Хотели в 1/8 и потеряли все. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура Лиги чемпионов в группе D «Тоттенхэм» нанес поражение «Марселю» (2:1), уступая после первого тайма (0:1).

Французский клуб очень хотел выиграть и из-за риска пропустил на 90+5 минуте, потеряв даже путевку в Лигу Европы.

«Тоттенхэм» занял первое место в группе (11 очков), далее идет «Айнтрахт» (10). Эти две команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

«Спортинг» с 7 очками стал третьим и перейдет в Лигу Европы. «Марсель» занял последнее место (6 очков).

Лига чемпионов. Группа D

6-й тур, 1 ноября

Марсель (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 1:2

Голы: Мбемба, 45+2 – Лангле, 54, Хейбьерг, 90+5

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Мбемба, 45+2 мин.

ГОЛ! 1:1. Лангле, 54 мин.

ГОЛ! 1:2. Хейбьерг, 90+5 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Тоттенхэм).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Клеман Легле (Тоттенхэм).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Шансель Мбемба-Мангулу (Марсель).
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Лига чемпионов Марсель Тоттенхэм видео голов и обзор Шансель Мбемба Клеман Ленгле Пьер-Эмиль Хойбьерг
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Источник Sport.ua
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