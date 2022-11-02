Марсель – Тоттенхэм – 1:2. Хотели в 1/8 и потеряли все. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов
В матче 6-го тура Лиги чемпионов в группе D «Тоттенхэм» нанес поражение «Марселю» (2:1), уступая после первого тайма (0:1).
Французский клуб очень хотел выиграть и из-за риска пропустил на 90+5 минуте, потеряв даже путевку в Лигу Европы.
«Тоттенхэм» занял первое место в группе (11 очков), далее идет «Айнтрахт» (10). Эти две команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
«Спортинг» с 7 очками стал третьим и перейдет в Лигу Европы. «Марсель» занял последнее место (6 очков).
Лига чемпионов. Группа D
6-й тур, 1 ноября
Марсель (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 1:2
Голы: Мбемба, 45+2 – Лангле, 54, Хейбьерг, 90+5
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Мбемба, 45+2 мин.
ГОЛ! 1:1. Лангле, 54 мин.
ГОЛ! 1:2. Хейбьерг, 90+5 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Игора Йовичевича готовится к решающему матчу в группе Лиги чемпионов
Тренер «Шахтера» считается настоящим полиглотом