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Марсель
01.11.2022 22:00 - : -
Тоттенхэм
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Лига чемпионов
01 ноября 2022, 09:15 | Обновлено 01 ноября 2022, 09:41
107
3

Марсель – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Французский клуб постарается вырвать путевку в плей-офф

01 ноября 2022, 09:15 | Обновлено 01 ноября 2022, 09:41
107
3
Марсель – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 1 ноября, состоится матч заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором французский «Марсель» на домашнем стадионе «Оранж Велодром» примет английский «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Марсель

Марсельцы в Лиге чемпионов проваливаются. По итогам пяти туров команда находится на последнем месте в своем квартете, набрав 6 очков. В минувшем туре «Марсель» уступил «Айнтрахту» (1:2). Впрочем, в случае победы в этой встрече французы гарантированно поднимутся в дуэт лидеров группы.

Наверняка марсельцы будут активно идти вперед. Ничего другого команде просто не остается. «Марсель» в первой встрече уступил «шпорам» (0:2). Так что французы вдвойне мотивированы на этот поединок. Им нужна исключительно победа.

Тоттенхэм

«Шпоры» проводят весьма приличный сезон. Сейчас лондонская команда находится на 1 месте, хотя опережает тот же «Марсель» лишь на два балла, и мотивирована остаться в лидерах квартета. При этом «Тоттенхэм» забивает немного. В 5 поединках Лиги чемпионов бельгийцы смогли отличиться лишь шестью голами.

А вот свой последний поединок в Лиге чемпионов подопечные Антонио Конте провели не лучшим образом. «Тоттенхэм» не смог одолеть «Спортинг» (1:1). После того лондонцы еще и добыли победу в своем чемпионате. На выезде «шпорам» покорился «Борнмут» (3:2).

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Марсель» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.85 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Марсель»: Лопес – Жиго, Балерди, Мбемба, Тавареш, Верету, Ронжье, Клаусс, Харит, Гендузи, Санчес.

«Тоттенхэм»: Льорис – Дэвис, Дайер, Ромеро, Перишич, Бентанкур, Хейбьерг, Доэрти, Сон, Моура, Кейн.

1 ноября, вторник

«Марсель» – «Тоттенхэм»
Марсель. Стадион «Оранж Велодром». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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pol-55
Тотем...бельгійці...?До речі Тотем влаштує і нічия,але 2ге місце,т.я.група непередбачувана та там також може бути нічия і вже 1ше.
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+1
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⬆️
Это  самая закрученная группа со старта, а Марсель типа провалился только в последней игре на выезде.    Но там же и хозяева типа проваливались
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0
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