Надежда Киченок сыграет в 1/4 финала парного челленджера в США
Украинка выступает в дуэте с Анной-Леной Фридзам
Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с немкой Анной-Леной Фридзам вышла в четвертьфинал парного челленджера в Милденде (США).
Киченок и Фридзам в борьбе за путевку в 1/4 финала за 59 минут игрового времени сломили сопротивление американок Ханны Чанг и Франчески Ди Лоренцо.
WTA Challenger Милденд. Пары. Первый круг
Анна-Лена Фридзам / Надежда Киченок (Германия / Украина) – Ханна Чанг / Франческа Ди Лоренцо (США) – 6:2, 6:1
Украинско-немецкий дуэт место в полуфинале турнира разыграет во встрече с Софи Чанг и Анжелой Куликовой из США.
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