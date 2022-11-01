Надежда Киченок сыграет в 1/4 финала парного челленджера в США

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с немкой Анной-Леной Фридзам вышла в четвертьфинал парного челленджера в Милденде (США).

Киченок и Фридзам в борьбе за путевку в 1/4 финала за 59 минут игрового времени сломили сопротивление американок Ханны Чанг и Франчески Ди Лоренцо.

WTA Challenger Милденд. Пары. Первый круг

Анна-Лена Фридзам / Надежда Киченок (Германия / Украина) – Ханна Чанг / Франческа Ди Лоренцо (США) – 6:2, 6:1

Украинско-немецкий дуэт место в полуфинале турнира разыграет во встрече с Софи Чанг и Анжелой Куликовой из США.