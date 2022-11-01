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  4. Надежда Киченок сыграет в 1/4 финала парного челленджера в США
WTA
01 ноября 2022, 03:30 |
21
0

Надежда Киченок сыграет в 1/4 финала парного челленджера в США

Украинка выступает в дуэте с Анной-Леной Фридзам

01 ноября 2022, 03:30 |
21
0
Надежда Киченок сыграет в 1/4 финала парного челленджера в США
Twitter. Анна-Лена Фридзам и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с немкой Анной-Леной Фридзам вышла в четвертьфинал парного челленджера в Милденде (США).

Киченок и Фридзам в борьбе за путевку в 1/4 финала за 59 минут игрового времени сломили сопротивление американок Ханны Чанг и Франчески Ди Лоренцо.

WTA Challenger Милденд. Пары. Первый круг

Анна-Лена Фридзам / Надежда Киченок (Германия / Украина) – Ханна Чанг / Франческа Ди Лоренцо (США) – 6:2, 6:1

Украинско-немецкий дуэт место в полуфинале турнира разыграет во встрече с Софи Чанг и Анжелой Куликовой из США.

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Источник Sport.ua
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