Арсенал не будет бороться за Мудрика? Канонирам интересен вингер Айнтрахта
Йеспер Линдстрем в январе может перебраться в лондонскую команду
Лондонский «Арсенал» изучает варианты усиления атакующего потенциала команды в зимнее трансферное окно.
Неделю назад СМИ сообщали, что «канониры» нацелены исключительно на покупку 21-летней звезды «Шахтера» Михаила Мудрика, однако украинский клуб хочет получить за своего таланта порядка 100 миллионов евро.
Эта сумма видится для «Арсенала» чрезмерной, а потому лондонцы уже изучают возможность более бюджетного усиления. Таковым лондонцы считают 22-летнего датчанина Йеспера Линдстрема из франкфуртского «Айнтрахта».
Ожидается, что немецкий клуб будет согласен продать Линдстрема за 20 миллионов евро – вполне посильную сумму для «Арсенала» в зимнее трансферное окно.
Отметим, что Линдстрем перешел в «Айнтрахт» летом минувшего года из «Брондбю» за 7 миллионов евро. В текущем розыгрыше Бундеслиги на счету датчанина 11 матчей, 5 голов и 1 ассист.
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Красивый жест от украинца
если на подмену так 100 млн действительно дороговато )
в Сити тоже есть Фоден.
в Ювентусе Костич.
Челси тоже Пулишича на лавку не посадит ибо это американский рынок.
Реал вместо Винисиуса тоже мудрика не купит.
ПСЖ если продаст Неймара? но куда же они его продадут с такой зп.