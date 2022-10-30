Арсенал не будет бороться за Мудрика? Канонирам интересен вингер Айнтрахта

Лондонский «Арсенал» изучает варианты усиления атакующего потенциала команды в зимнее трансферное окно.

Неделю назад СМИ сообщали, что «канониры» нацелены исключительно на покупку 21-летней звезды «Шахтера» Михаила Мудрика, однако украинский клуб хочет получить за своего таланта порядка 100 миллионов евро.

Эта сумма видится для «Арсенала» чрезмерной, а потому лондонцы уже изучают возможность более бюджетного усиления. Таковым лондонцы считают 22-летнего датчанина Йеспера Линдстрема из франкфуртского «Айнтрахта».

Ожидается, что немецкий клуб будет согласен продать Линдстрема за 20 миллионов евро – вполне посильную сумму для «Арсенала» в зимнее трансферное окно.

Отметим, что Линдстрем перешел в «Айнтрахт» летом минувшего года из «Брондбю» за 7 миллионов евро. В текущем розыгрыше Бундеслиги на счету датчанина 11 матчей, 5 голов и 1 ассист.