Украина. Премьер лига29 октября 2022, 11:23 |
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ВИДЕО. Вот почему Мудрик стоит 100 млн. Главный талант Шахтера
Рассказ о вингера «Шахтера» Михаила Мудрика
29 октября 2022, 11:23 |
607
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Михаил Мудрик стал одним из самых заметных игроков Лиги чемпионов. Талант «Шахтера» прогрессирует с каждым матчем. А его стоимость растет с поразительной скоростью. В этом видео мы поговорим о секрете успеха Мудрика, его прогрессе и почему европейские гранды готовы платить за него безумные деньги.
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Информации ноль, видеоматериала не хватает, приходится в одном сюжете одно и тоже по несколько раз крутить.
Сколько стоит раскрутка на спорт уа? Я б купил пару ссылок потролить некоторых допысувачив.