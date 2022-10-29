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Украина. Премьер лига
29 октября 2022, 11:23 |
607
1

ВИДЕО. Вот почему Мудрик стоит 100 млн. Главный талант Шахтера

Рассказ о вингера «Шахтера» Михаила Мудрика

29 октября 2022, 11:23 |
607
1
ВИДЕО. Вот почему Мудрик стоит 100 млн. Главный талант Шахтера

Михаил Мудрик стал одним из самых заметных игроков Лиги чемпионов. Талант «Шахтера» прогрессирует с каждым матчем. А его стоимость растет с поразительной скоростью. В этом видео мы поговорим о секрете успеха Мудрика, его прогрессе и почему европейские гранды готовы платить за него безумные деньги.

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Dreifus
Интересно, этот блохер на всех спортивных сайтах купил место под свой высер?
Информации ноль, видеоматериала не хватает, приходится в одном сюжете одно и тоже по несколько раз крутить.
Сколько стоит раскрутка на спорт уа? Я б купил пару ссылок потролить некоторых допысувачив.
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