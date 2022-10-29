ВИДЕО. Вот почему Мудрик стоит 100 млн. Главный талант Шахтера

Михаил Мудрик стал одним из самых заметных игроков Лиги чемпионов. Талант «Шахтера» прогрессирует с каждым матчем. А его стоимость растет с поразительной скоростью. В этом видео мы поговорим о секрете успеха Мудрика, его прогрессе и почему европейские гранды готовы платить за него безумные деньги.

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