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Англия
24 октября 2022, 17:43 | Обновлено 24 октября 2022, 17:55
995
3

Только Мудрик! Артете в Арсенал нужен хавбек Шахтера

«Канониры» готовы потягаться за украинца до победного финала

24 октября 2022, 17:43 | Обновлено 24 октября 2022, 17:55
995
3
Только Мудрик! Артете в Арсенал нужен хавбек Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик является первым номером в шорт-листе лондонского «Арсенала». Сообщается, что 21-летнего украинца в стане лондонцев сильно хочет видеть наставник команды Микель Артета.

Источник утверждает, что «канониры» готовы заплатить за Мудрика 35 млн евро. Впрочем, с учетом высокого спроса на хавбека, в «Арсенале» готовы повысить сумму, но до какого размера, неизвестно.

Ранее сообщалось, что побороться за Михаила Мудрика намерен «Ювентус». Есть свои планы на украинца и у «Ромы», а также ее тренера Жозе Моуринью.

Мудрик провел в этом сезоне шесть матчей в украинской Премьер-лиге, забил три гола, сделал пять ассистов. На его счету также 4 игры, 2 гола, 2 ассиста в поединках Лиги чемпионов-2022/2023.

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Источник Calciomercato
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Serhiy Vyhryst
Шо, опять ? До зимового трансферного вікна ще багато часу.
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-1
AK.228
35 мало… та і проблем на тому фланзі у Арса немає.. чудово грає Мартінелі
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-1
Veter
Они не уживутся с Зинченко. Миша будет постоянно Шурика спрашивать: Ты зачем сбежал из Шахтёра в мацкву и уфу?
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-3
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