Только Мудрик! Артете в Арсенал нужен хавбек Шахтера

Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик является первым номером в шорт-листе лондонского «Арсенала». Сообщается, что 21-летнего украинца в стане лондонцев сильно хочет видеть наставник команды Микель Артета.

Источник утверждает, что «канониры» готовы заплатить за Мудрика 35 млн евро. Впрочем, с учетом высокого спроса на хавбека, в «Арсенале» готовы повысить сумму, но до какого размера, неизвестно.

Ранее сообщалось, что побороться за Михаила Мудрика намерен «Ювентус». Есть свои планы на украинца и у «Ромы», а также ее тренера Жозе Моуринью.

Мудрик провел в этом сезоне шесть матчей в украинской Премьер-лиге, забил три гола, сделал пять ассистов. На его счету также 4 игры, 2 гола, 2 ассиста в поединках Лиги чемпионов-2022/2023.