Реал не справился дома с Жироной
Мадридцы недосчитались очков в матче 12-го тура Ла Лиги
В матче 12-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» в родных стенах выяснил отношения с «Жироной». Встреча победителя не определила – ничья 1:1.
Игроки «Реала» вышли вперед на 70-й минуте – отличился Винисиус Жуниор. Гости отыгрались на 80-й усилиями Стуани, который реализовал 11-метровый. На 90-й минуте игры судейская бригада при помощи ВАР не засчитала гол в исполнении Родриго, что вызвало бурю эмоций на поле и привело к удалению Крооса.
В таблице Ла Лиги «Реал» по-прежнему идет первым с 32 очками. Вторая позиция у «Барселоны», у которой 31 пункт. «Жирона» на 16 позиции с 10 очками.
Чемпионат Испании. 12-й тур
Реал – Жирона – 1:1
Голы: Винисиус Жуниор, 70 (1:0). Стуани,80 пенальти (1:1).
Удален Кроос, 90+1 (Реал).
Осасуна – Вальядолид – 2:0
Голы: Чими Авила, 13 пенальти (1:0). Гомес, 19 (2:0).
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