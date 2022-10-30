30.10.2022, FT 1 : 1
Испания30 октября 2022, 19:49 | Обновлено 30 октября 2022, 19:54
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Реал – Жирона – 1:1. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор поединка 12-го тура Ла Лиги
30 октября 2022, 19:49 | Обновлено 30 октября 2022, 19:54
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В воскресенье, 30 октября, в матче 12-го тура чемпионата Испании в Мадриде сыграли «Реал» и «Жирона». Поединок принес ничью 1:1.
Чемпионат Испании. 12-й тур
Реал – Жирона – 1:1
Голы: Винисиус Жуниор, 70 (1:0). Стуани, 80 пенальти (1:1).
Удален Кроос, 90+1 (Реал).
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Винисиус Жуниор, 70
ГОЛ! 1:1. Стуани, 80 пенальти
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