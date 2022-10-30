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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
30.10.2022, FT 1 : 1
Жирона
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Испания
30 октября 2022, 19:49 | Обновлено 30 октября 2022, 19:54
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Реал – Жирона – 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор поединка 12-го тура Ла Лиги

30 октября 2022, 19:49 | Обновлено 30 октября 2022, 19:54
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Реал – Жирона – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 30 октября, в матче 12-го тура чемпионата Испании в Мадриде сыграли «Реал» и «Жирона». Поединок принес ничью 1:1.

Чемпионат Испании. 12-й тур

Реал – Жирона – 1:1

Голы: Винисиус Жуниор, 70 (1:0). Стуани, 80 пенальти (1:1).

Удален Кроос, 90+1 (Реал).

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Винисиус Жуниор, 70

ГОЛ! 1:1. Стуани, 80 пенальти

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Жирона видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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Gargantua
да Реал скорее отскочил
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