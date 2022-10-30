Реал – Жирона – 1:1. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 30 октября, в матче 12-го тура чемпионата Испании в Мадриде сыграли «Реал» и «Жирона». Поединок принес ничью 1:1.

Чемпионат Испании. 12-й тур

Реал – Жирона – 1:1

Голы: Винисиус Жуниор, 70 (1:0). Стуани, 80 пенальти (1:1).

Удален Кроос, 90+1 (Реал).

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Винисиус Жуниор, 70

ГОЛ! 1:1. Стуани, 80 пенальти