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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
30.10.2022, FT 1 : 1
Жирона
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Испания
30 октября 2022, 21:41 |
778
2

АНЧЕЛОТТИ: «Не люблю говорить об арбитрах, но буду делать это сегодня»

Наставник «Реала» - о поединке Ла Лиги с «Жироной» (1:1)

30 октября 2022, 21:41 |
778
2
АНЧЕЛОТТИ: «Не люблю говорить об арбитрах, но буду делать это сегодня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал после матча 12-го тура чемпионата Испании с «Жироной», который завершился вничью 1:1, обрушился с критикой на бригаду арбитров.

«Не люблю говорить об арбитрах, но буду делать это сегодня – пенальти не было. Все было чисто. Мяч попал в грудь Асенсио. Он не коснулся его рукой, этот 11-метровый просто придумали.

Отмененный гол Родриго? Честно говоря, не могу обсуждать это. Но этого пенальти не было. Мои футболисты не на том уровне, на котором были раньше. Модрич, Вальверде, Родриго – все они имели проблемы на этой неделе и не тренировались нормально. Матчей очень много. Трудно восстанавливаться физически и психологически. Это происходит со всеми командами.

Нашей целью остаются первые места в Ла Лиге и Лиге чемпионов до паузы на ЧМ-2022», – заявил Анчелотти на пресс-конференции после поединка.

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Источник Marca
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Комментарии 2
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Gargantua
я согласен с Анчелотти, там не было игры рукой. мяч попал в грудь, а если и коснулся руки то траекторию не изменил.
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+2
Александр
Боже .как он не сгорел со стыда .Если ещё Реалу жаловаться на судейство .В каждом матче судьи выносят решения только в пользу реала 
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-1
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