АНЧЕЛОТТИ: «Не люблю говорить об арбитрах, но буду делать это сегодня»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал после матча 12-го тура чемпионата Испании с «Жироной», который завершился вничью 1:1, обрушился с критикой на бригаду арбитров.

«Не люблю говорить об арбитрах, но буду делать это сегодня – пенальти не было. Все было чисто. Мяч попал в грудь Асенсио. Он не коснулся его рукой, этот 11-метровый просто придумали.

Отмененный гол Родриго? Честно говоря, не могу обсуждать это. Но этого пенальти не было. Мои футболисты не на том уровне, на котором были раньше. Модрич, Вальверде, Родриго – все они имели проблемы на этой неделе и не тренировались нормально. Матчей очень много. Трудно восстанавливаться физически и психологически. Это происходит со всеми командами.

Нашей целью остаются первые места в Ла Лиге и Лиге чемпионов до паузы на ЧМ-2022», – заявил Анчелотти на пресс-конференции после поединка.