Байндл пробилась в полуфинал 100-тысячника ITF в Испании
Катерина переиграла обидчицу Ангелины Калининой
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№173 WTA) продолжает побеждать на турнире серии ITF W100 в Испании.
В 1/4 финала украинка переиграла обладательницу уайлд-кард Андреа Ласаро Гарсию из Испании (№273 WTA), которая в первом круге остановила другую украинку Ангелину Калинину.
Лес-Франкесес-дель-Вальес. 1/4 финала
Катерина Байндл (Украина) – Андреа Ласаро Гарсия (Испания) – 6:3, 6:0
В полуфинале украинка сыграет с Сарой Эррани (№106 WTA) или Анной Каролиной Шмидловой (№102 WTA).
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