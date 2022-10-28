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  4. Байндл пробилась в полуфинал 100-тысячника ITF в Испании
ITF
28 октября 2022, 14:15 |
142
2

Байндл пробилась в полуфинал 100-тысячника ITF в Испании

Катерина переиграла обидчицу Ангелины Калининой

28 октября 2022, 14:15 |
142
2
Байндл пробилась в полуфинал 100-тысячника ITF в Испании
WTA. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№173 WTA) продолжает побеждать на турнире серии ITF W100 в Испании.

В 1/4 финала украинка переиграла обладательницу уайлд-кард Андреа Ласаро Гарсию из Испании (№273 WTA), которая в первом круге остановила другую украинку Ангелину Калинину.

Лес-Франкесес-дель-Вальес. 1/4 финала
Катерина Байндл (Украина) – Андреа Ласаро Гарсия (Испания) – 6:3, 6:0

В полуфинале украинка сыграет с Сарой Эррани (№106 WTA) или Анной Каролиной Шмидловой (№102 WTA).

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Катерина Байндл (Козлова) ITF Лес-Франкесес-дель-Вальес Андреа Ласаро Гарсия
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Источник Sport.ua
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Spectra
Умница! Прошла по лёгкой сетки, но дальше будет сложно. Можно попробовать вернутся в топ-100!
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+1
Володимир Коваленко
Виходить Біндл сильніша Калініної ?
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0
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