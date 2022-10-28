Байндл пробилась в полуфинал 100-тысячника ITF в Испании

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№173 WTA) продолжает побеждать на турнире серии ITF W100 в Испании.

В 1/4 финала украинка переиграла обладательницу уайлд-кард Андреа Ласаро Гарсию из Испании (№273 WTA), которая в первом круге остановила другую украинку Ангелину Калинину.

Лес-Франкесес-дель-Вальес. 1/4 финала

Катерина Байндл (Украина) – Андреа Ласаро Гарсия (Испания) – 6:3, 6:0

В полуфинале украинка сыграет с Сарой Эррани (№106 WTA) или Анной Каролиной Шмидловой (№102 WTA).