Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Катерина Байндл – Андреа Ласаро Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
28 октября 2022, 13:03 | Обновлено 28 октября 2022, 14:17
296
1

Катерина Байндл – Андреа Ласаро Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинала на 100-тысячнике ITF в Испании

28 октября 2022, 13:03 | Обновлено 28 октября 2022, 14:17
296
1
Катерина Байндл – Андреа Ласаро Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

28 октября украинская теннисистка Катерина Байндл (№173 WTA) продолжит выступления на турнире серии ITF W100 в Испании.

В 1/4 финала украинка сразится с обладательницей уайлд-кард Андреа Ласаро Гарсией из Испании (№273 WTA), которая в первом круге остановила другую украинку Ангелину Калинину. Начало матча в 13:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в полуфинале сыграет с Сарой Эррани (№106 WTA) или Анной Каролиной Шмидловой (№102 WTA).

📺 Видеотрансляция
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Байндл пробилась в полуфинал 100-тысячника ITF в Испании
Байндл – в 1/4 финала турнира в Испании, где сыграет с обидчицей Калининой
11 нереализованных матчболов на двоих. Сумасшедший матч Байндл в Испании
Катерина Байндл (Козлова) ITF Лес-Франкесес-дель-Вальес Андреа Ласаро Гарсия смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
Футбол | 28 октября 2022, 03:45 1
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»
МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»

Экс-тренер «Днепра» рассказал о финале Лиги Европы 2015 против «Севильи»

Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Бокс | 28 октября 2022, 02:17 1
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис

Бой украинского боксера состоится в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке

Суперкомпьютер спрогнозировал победителя ЧМ-2022 в Катаре
Футбол | 28.10.2022, 09:42
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя ЧМ-2022 в Катаре
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя ЧМ-2022 в Катаре
Известный теннисист обозвал своего отца во время матча
Теннис | 28.10.2022, 11:45
Известный теннисист обозвал своего отца во время матча
Известный теннисист обозвал своего отца во время матча
Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко
Футбол | 27.10.2022, 13:28
Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко
Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spectra
Изи! Как Геля могла этой испанки проиграть...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ломаченко рассказал, почему согласился на бой с Ортисом
Ломаченко рассказал, почему согласился на бой с Ортисом
26.10.2022, 10:39 3
Бокс
ВИДЕО. Дуэль взглядов Ломаченко — Ортис. Соперник скрылся за очками
ВИДЕО. Дуэль взглядов Ломаченко — Ортис. Соперник скрылся за очками
27.10.2022, 21:03 1
Бокс
За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика
За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика
27.10.2022, 09:49 93
Футбол
Валенсия отказалась покупать Мудрика: известна причина
Валенсия отказалась покупать Мудрика: известна причина
27.10.2022, 14:50 13
Футбол
Победный бой с фаворитом. Прометей обыграл Бурсаспор в Еврокубке
Победный бой с фаворитом. Прометей обыграл Бурсаспор в Еврокубке
26.10.2022, 21:05 3
Баскетбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка, сменившая хорватское гражданство на украинское
ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка, сменившая хорватское гражданство на украинское
26.10.2022, 10:20 10
Теннис
Без евровесны. Динамо тщетно спасло ничью против АЕК Ларнака
Без евровесны. Динамо тщетно спасло ничью против АЕК Ларнака
27.10.2022, 21:41 100
Футбол
Евровесна будет. Днепр-1 в Кошице минимально переиграл Аполлон
Евровесна будет. Днепр-1 в Кошице минимально переиграл Аполлон
27.10.2022, 23:53 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности