Катерина Байндл – Андреа Ласаро Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию четвертьфинала на 100-тысячнике ITF в Испании
28 октября украинская теннисистка Катерина Байндл (№173 WTA) продолжит выступления на турнире серии ITF W100 в Испании.
В 1/4 финала украинка сразится с обладательницей уайлд-кард Андреа Ласаро Гарсией из Испании (№273 WTA), которая в первом круге остановила другую украинку Ангелину Калинину. Начало матча в 13:10 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
Победительница встречи в полуфинале сыграет с Сарой Эррани (№106 WTA) или Анной Каролиной Шмидловой (№102 WTA).
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