Лига Европы
27.10.2022, FT 3 : 0
Лига Европы28 октября 2022, 01:50 | Обновлено 28 октября 2022, 02:10
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ВИДЕО. Как Коваль пропустил от Роналду. Ман Юнайтед разгромил Шериф – 3:0
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы
28 октября 2022, 01:50 | Обновлено 28 октября 2022, 02:10
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27 октября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы. Английский «Манчестер Юнайтед» разгромил «Шериф» из Молдовы (3:0).
Один из голов в ворота украинского голкипера Максима Коваля провел звездный португальский форвард Криштиану Роналду.
Лига Европы. 5-й тур, 27 октября
Манчестер Юнайтед (Англия) – Шериф (Молдова) – 3:0
Голы: Далот, 44, Рэшфорд, 65, Роналду, 81.
ГОЛ! 1:0. Далот, 44 мин.
ГОЛ! 2:0. Рэшфорд, 65 мин.
ГОЛ! 3:0. Роналду, 81 мин.
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Далот (Ман Юнайтед).
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