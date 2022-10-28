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Лига Европы
Ман Юнайтед
27.10.2022, FT 3 : 0
Шериф
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Лига Европы
28 октября 2022, 01:50 | Обновлено 28 октября 2022, 02:10
194
0

ВИДЕО. Как Коваль пропустил от Роналду. Ман Юнайтед разгромил Шериф – 3:0

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы

28 октября 2022, 01:50 | Обновлено 28 октября 2022, 02:10
194
0
ВИДЕО. Как Коваль пропустил от Роналду. Ман Юнайтед разгромил Шериф – 3:0
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы. Английский «Манчестер Юнайтед» разгромил «Шериф» из Молдовы (3:0).

Один из голов в ворота украинского голкипера Максима Коваля провел звездный португальский форвард Криштиану Роналду.

Лига Европы. 5-й тур, 27 октября

Манчестер Юнайтед (Англия) – Шериф (Молдова) – 3:0

Голы: Далот, 44, Рэшфорд, 65, Роналду, 81.

ГОЛ! 1:0. Далот, 44 мин.

ГОЛ! 2:0. Рэшфорд, 65 мин.

ГОЛ! 3:0. Роналду, 81 мин.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Далот (Ман Юнайтед).
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Итоги 5-го тура Лиги Европы. Неудача Динамо, Коваль пропустил от Роналду
Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Лига Европы Максим Коваль Шериф Тирасполь Диогу Далот Маркус Рэшфорд видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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