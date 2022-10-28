Ман Юнайтед

В четверг, 27 октября «Манчестер Юнайтед» в пятом туре Лиги Европы дома разгромил «Шериф». Ворота бывшей команды Юрия Вернидуба защищал украинский голкипер Максим Коваль.

Третий гол «Манчестер Юнайтед» на счету Криштиану Роналду, который только вчера вернулся к тренировкам с основным составом после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

«Манчестер Юнайтед» – «Шериф» – 3:0

Голы: Далот 44, Рэшфорд 65, Роналду 81

«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Диогу Далот (Шоу, 63), Линделеф, Мартинес (Магуайр, 46), Маласиа, Эриксен, Каземиро (Мактомини, 63), Бруну Фернандеш, Роналду, Антони (Рэшфорд, 46), Гарначо (ван де Бек, 79).

«Шериф» – Коваль, Ренан Гедес, Раделич, Кики, Кпозо, Бадоло (Глига, 90), Киабу, Диоп (Хатман, 79), Мудасиру, Атьемвен (Коваль, 89), Рашид (Пернамбуко, 79).

Предупреждения: Рашид (22), Ренан Гедес (64), Магуайр (84).

В другом матче группы Е «Омония» Романа Безуса проиграла «Реал Сосьедаду» 0:2. Испанский и английский клубы уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Турнирная таблица группы Е: