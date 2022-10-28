Лига Европы. Коваль пропустил от Роналду, Ман Юнайтед разгромил Шериф
Криштиану Роналду триумфально вернулся в основу «Манчестер Юнайтед»
В четверг, 27 октября «Манчестер Юнайтед» в пятом туре Лиги Европы дома разгромил «Шериф». Ворота бывшей команды Юрия Вернидуба защищал украинский голкипер Максим Коваль.
Третий гол «Манчестер Юнайтед» на счету Криштиану Роналду, который только вчера вернулся к тренировкам с основным составом после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.
«Манчестер Юнайтед» – «Шериф» – 3:0
Голы: Далот 44, Рэшфорд 65, Роналду 81
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Диогу Далот (Шоу, 63), Линделеф, Мартинес (Магуайр, 46), Маласиа, Эриксен, Каземиро (Мактомини, 63), Бруну Фернандеш, Роналду, Антони (Рэшфорд, 46), Гарначо (ван де Бек, 79).
«Шериф» – Коваль, Ренан Гедес, Раделич, Кики, Кпозо, Бадоло (Глига, 90), Киабу, Диоп (Хатман, 79), Мудасиру, Атьемвен (Коваль, 89), Рашид (Пернамбуко, 79).
Предупреждения: Рашид (22), Ренан Гедес (64), Магуайр (84).
В другом матче группы Е «Омония» Романа Безуса проиграла «Реал Сосьедаду» 0:2. Испанский и английский клубы уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы.
Турнирная таблица группы Е:
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А Роналду ещё раз забил, но увидели вне игры. Тогда он запулил мяч на трибуны. Но карточку ему не дали.) Но Тен Хаг его не менял. Хотя снял Антони, а потом и Каземиро. Хотел играть? Бегай. А он то обрежется, то ему не дают. Потом штрафной прямейший прямо в стенку залупил... Ну думаю, капут. Когда опять поднимает руку и земляк ему прямо куда надо подаёт. Но Коваль парирует! А защита без шаров и Роналду умудряется с левой заглушить намертво. 701-й!!!
Прикольно, что рядом с Роналду (37 лет) бегал Горначо (18 лет). И как так и надо.
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А Шериф чисто туристами приехал.
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И кто ж у них будет лучший?