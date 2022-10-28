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Лига Европы
Ман Юнайтед
27.10.2022, FT 3 : 0
Шериф
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Лига Европы
28 октября 2022, 00:05 |
309
1

Лига Европы. Коваль пропустил от Роналду, Ман Юнайтед разгромил Шериф

Криштиану Роналду триумфально вернулся в основу «Манчестер Юнайтед»

28 октября 2022, 00:05 |
309
1
Лига Европы. Коваль пропустил от Роналду, Ман Юнайтед разгромил Шериф
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 27 октября «Манчестер Юнайтед» в пятом туре Лиги Европы дома разгромил «Шериф». Ворота бывшей команды Юрия Вернидуба защищал украинский голкипер Максим Коваль.

Третий гол «Манчестер Юнайтед» на счету Криштиану Роналду, который только вчера вернулся к тренировкам с основным составом после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

«Манчестер Юнайтед» – «Шериф» – 3:0
Голы: Далот 44, Рэшфорд 65, Роналду 81

«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Диогу Далот (Шоу, 63), Линделеф, Мартинес (Магуайр, 46), Маласиа, Эриксен, Каземиро (Мактомини, 63), Бруну Фернандеш, Роналду, Антони (Рэшфорд, 46), Гарначо (ван де Бек, 79).

«Шериф» – Коваль, Ренан Гедес, Раделич, Кики, Кпозо, Бадоло (Глига, 90), Киабу, Диоп (Хатман, 79), Мудасиру, Атьемвен (Коваль, 89), Рашид (Пернамбуко, 79).

Предупреждения: Рашид (22), Ренан Гедес (64), Магуайр (84).

В другом матче группы Е «Омония» Романа Безуса проиграла «Реал Сосьедаду» 0:2. Испанский и английский клубы уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Турнирная таблица группы Е:

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Лига Европы Манчестер Юнайтед Шериф Тирасполь Максим Коваль Криштиану Роналду Омония Реал Сосьедад
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Источник Sport.ua
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Veter
Коваль ещё штуки три "мёртвых" вытащил!
А Роналду ещё раз забил, но увидели вне игры. Тогда он запулил мяч на трибуны. Но карточку ему не дали.) Но Тен Хаг его не менял. Хотя снял Антони, а потом и Каземиро. Хотел играть? Бегай. А он то обрежется, то ему не дают. Потом штрафной прямейший прямо в стенку залупил... Ну думаю, капут.  Когда опять поднимает руку и земляк ему прямо  куда надо подаёт. Но Коваль парирует! А защита без шаров и Роналду умудряется с левой заглушить намертво.  701-й!!!
Прикольно, что рядом с Роналду (37 лет) бегал Горначо (18 лет). И как так и надо.
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А Шериф чисто туристами приехал.
Удары 23 (10) - 0 (0)
Угловые 8 - 0
И кто ж у них будет лучший?
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