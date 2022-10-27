Ман Юнайтед

Манчестер Юнайтед - Шериф. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Коваль и Ко попробуют отыграться за домашнее поражение со счетом 0:2
В четверг, 27 октября, в Манчестере на поле стадиона «Олд Траффорд», вместимостью 74 310 зрителей, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Шериф». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Манчестер Юнайтед
Манкунианцы в турнирной таблице группы Е занимают второе место. В 4 матчах они набрали 9 очков, имея в активе 3 победы при одном поражении в пассиве.
В турнире «Манчестер Юнайтед» стартовал с домашнего поражения 0:1 от «Реала Сосьедад». Далее же подопечные Эрика тен Хага смогли реабилитироваться, добившись трех кряду побед. Они поочередно обыграли «Шериф» (2:0 на выезде) и дважды «Омонию» (3:2 в гостях и 1:0 дома).
В предстоящем матче партнерам не смогут помочь Варан, Уильямс и Туанзебе. Под вопросом участие в игре Ван-Бассака, Марсьяля, Магуайера и ван де Бека.
Шериф
Тираспольская команда располагается на 3 позиции в таблице квартета Е. У нее 3 очка, так как она 1 раз победила в 4 сыгранных матчах и трижды проиграла.
На почин кампании «Шериф», цвета которого защищает украинский голкипер Максим Коваль, на выезде разгромил «Омонию» – 3:0. Далее же у команды последовала печальная серия неудач: поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:2 дома) и два раза от «Реала Сосьедад» (0:2 на своем поле и 0:3 в Испании).
К игре тираспольцы подходят лишь с одной кадровой потерей. Из-за дисквалификации поединок будет вынужден пропустить ивуарийский защитник Зохури.
Ориентировочные составы
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Линделеф, Мартинес, Маласия, Каземиро, Фред, Антони, Эриксен, Санчо, Рашфорд.
Шериф: Коваль – Эрон, Кики, Радельич, Гуедеш, Диоп, Мудасиру, Бадоло, Кпозо, Жозе Витор, Аканби.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.09 по линии Parimatch.
27 октября, четверг
|Манчестер Юнайтед – Шериф
|Манчестер. «Олд Траффорд». 22:00
|ТВ-трансляция – MEGOGO
|Прогноз Sport.ua – 2:0
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