Ман Юнайтед

В четверг, 27 октября, в Манчестере на поле стадиона «Олд Траффорд», вместимостью 74 310 зрителей, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Шериф». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Манкунианцы в турнирной таблице группы Е занимают второе место. В 4 матчах они набрали 9 очков, имея в активе 3 победы при одном поражении в пассиве.

В турнире «Манчестер Юнайтед» стартовал с домашнего поражения 0:1 от «Реала Сосьедад». Далее же подопечные Эрика тен Хага смогли реабилитироваться, добившись трех кряду побед. Они поочередно обыграли «Шериф» (2:0 на выезде) и дважды «Омонию» (3:2 в гостях и 1:0 дома).

В предстоящем матче партнерам не смогут помочь Варан, Уильямс и Туанзебе. Под вопросом участие в игре Ван-Бассака, Марсьяля, Магуайера и ван де Бека.

Шериф

Тираспольская команда располагается на 3 позиции в таблице квартета Е. У нее 3 очка, так как она 1 раз победила в 4 сыгранных матчах и трижды проиграла.

На почин кампании «Шериф», цвета которого защищает украинский голкипер Максим Коваль, на выезде разгромил «Омонию» – 3:0. Далее же у команды последовала печальная серия неудач: поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:2 дома) и два раза от «Реала Сосьедад» (0:2 на своем поле и 0:3 в Испании).

К игре тираспольцы подходят лишь с одной кадровой потерей. Из-за дисквалификации поединок будет вынужден пропустить ивуарийский защитник Зохури.

Ориентировочные составы

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Линделеф, Мартинес, Маласия, Каземиро, Фред, Антони, Эриксен, Санчо, Рашфорд.

Шериф: Коваль – Эрон, Кики, Радельич, Гуедеш, Диоп, Мудасиру, Бадоло, Кпозо, Жозе Витор, Аканби.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.09 по линии Parimatch.

27 октября, четверг