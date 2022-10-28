Эрик ТЕН ХАГ: «Роналду? Ему был нужен этот гол»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу 3:0 над «Шерифом» в пятом туре Лиги Европы:

«Хороший матч. Ты всегда надеешься забить в первые полчаса, это произошло чуть позже, но мы заслужили мяч.

Во втором тайме мы также забили два отличных мяча с игры, я доволен тем, что мы не пропустили и не дали ничего создать сопернику. Это была уверенная победа. Наша игра внутри штрафной должна становиться лучше, в момент второго и третьего гола мы показали хорошие действия. Мы правильно заняли позиции и забили.

Было здорово увидеть, что Роналду забил гол. Он сам искал моменты, команда создавала их, и мы знаем, что он умеет завершать атаки. Ему был нужен этот гол, и теперь я уверен, что он забьёт ещё больше мячей».