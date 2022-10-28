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Лига Европы
Ман Юнайтед
27.10.2022, FT 3 : 0
Шериф
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Лига Европы
28 октября 2022, 00:50 |
296
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Роналду? Ему был нужен этот гол»

Наставник «Манчестер Юнайтед» - о победе над «Шерифом»

28 октября 2022, 00:50 |
296
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Роналду? Ему был нужен этот гол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу 3:0 над «Шерифом» в пятом туре Лиги Европы:

«Хороший матч. Ты всегда надеешься забить в первые полчаса, это произошло чуть позже, но мы заслужили мяч.

Во втором тайме мы также забили два отличных мяча с игры, я доволен тем, что мы не пропустили и не дали ничего создать сопернику. Это была уверенная победа. Наша игра внутри штрафной должна становиться лучше, в момент второго и третьего гола мы показали хорошие действия. Мы правильно заняли позиции и забили.

Было здорово увидеть, что Роналду забил гол. Он сам искал моменты, команда создавала их, и мы знаем, что он умеет завершать атаки. Ему был нужен этот гол, и теперь я уверен, что он забьёт ещё больше мячей».

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Источник BBC
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