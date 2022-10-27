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27 октября 2022, 11:52 | Обновлено 27 октября 2022, 11:53
744
1

ФОТО. Экс-игрок сборной Украины сыграл в Крыму в матче ветеранов

Поединок был проведен под опекой оккупантов Крыма и юга Украины

27 октября 2022, 11:52 | Обновлено 27 октября 2022, 11:53
744
1
ФОТО. Экс-игрок сборной Украины сыграл в Крыму в матче ветеранов

Бывший нападающий симферопольской «Таврии» и мариупольского «Металлурга» Александр Гайдаш, на счету которого 2 матча в форме национальной сборной Украины, принял участие в пропагандистском матче между якобы ветеранами команд Симферополя и Мариуполя.

Перед началом данного футбольного шабаша под опекой рашистских оккупантов команды появились в футболках с буквами «Z» и «V». На арбитрах была экипировка с буквой «О».

Гайдаш является лучшим в истории бомбардиром «Таврии» в чемпионатах Украины – 85 голов. После аннексии Крыма он переметнулся на сторону оккупантов – принял российское гражданство и стал гендиректором симферопольского клуба ТСК.

Среди прочего в прошедшем матче также играли Евгений Таран (экс-форвард «Николаева», «Ильичевца» и «Крымтеплицы») и Андрей Пилипенко (экс-защитник мариупольских команд «Новатор» и «Азовец», северодонецких «Химика» и «Молнии», а также луганской «Зари»).

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Александр Гайдаш
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Источник Sport.ua
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