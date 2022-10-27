ФОТО. Экс-игрок сборной Украины сыграл в Крыму в матче ветеранов
Поединок был проведен под опекой оккупантов Крыма и юга Украины
Бывший нападающий симферопольской «Таврии» и мариупольского «Металлурга» Александр Гайдаш, на счету которого 2 матча в форме национальной сборной Украины, принял участие в пропагандистском матче между якобы ветеранами команд Симферополя и Мариуполя.
Перед началом данного футбольного шабаша под опекой рашистских оккупантов команды появились в футболках с буквами «Z» и «V». На арбитрах была экипировка с буквой «О».
Гайдаш является лучшим в истории бомбардиром «Таврии» в чемпионатах Украины – 85 голов. После аннексии Крыма он переметнулся на сторону оккупантов – принял российское гражданство и стал гендиректором симферопольского клуба ТСК.
Среди прочего в прошедшем матче также играли Евгений Таран (экс-форвард «Николаева», «Ильичевца» и «Крымтеплицы») и Андрей Пилипенко (экс-защитник мариупольских команд «Новатор» и «Азовец», северодонецких «Химика» и «Молнии», а также луганской «Зари»).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Голы у немецкого клуба забили Садио Мане, Эрик Шупо-Мотинг, Бенжамен Павар
Воспитанники академии теперь высоко ценятся в донецком клубе