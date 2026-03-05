117 голов Ярмоленко в УПЛ. Стало известно, сколько забито левой ногой
Андрей провел левой ногой 83 мяча, правой – 28 голов, 6 раз забил головой
Форвард Динамо Андрей Ярмоленко близится к бомбардирской вершине украинского футбола.
На счету 36-летнего нападающего столичной команды – 117 голов в матчах УПЛ.
Особенность Ярмоленко – 83 из 117 голов он забил левой ногой. Правой ногой нападающий отличился 28 раз, а еще 6 голов он оформил ударом головой.
Настоящее «оружие» Ярмоленко – левая нога, которая часто решала судьбу атак Динамо.
Андрей является третьим результативным игроком в истории чемпионата Украины после Максима Шацких (124 гола) и Сергея Реброва (123).
Лучшие бомбардиры УПЛ за историю
- 1. Максим Шацких – 124 гола
- 2. Сергей Ребров – 123 гола
- 3–4. Андрей Ярмоленко – 117 голов
- 3–4. Евгений Селезнев – 117 голов
- 5. Андрей Воробей – 105 голов
- 6. Жуниор Мораес – 103 гола
- 7. Александр Гладкий – 99 голов
- 8. Александр Гайдаш – 95 голов
- 9–10. Марко Девич – 90 голов
- 9–10. Сергей Мизин – 90 голов
Статистика Андрея Ярмоленко в УПЛ
Інфографіка
