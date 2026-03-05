117 голов Ярмоленко в УПЛ. Стало известно, сколько забито левой ногой

Форвард Динамо Андрей Ярмоленко близится к бомбардирской вершине украинского футбола.

На счету 36-летнего нападающего столичной команды – 117 голов в матчах УПЛ.

Особенность Ярмоленко – 83 из 117 голов он забил левой ногой. Правой ногой нападающий отличился 28 раз, а еще 6 голов он оформил ударом головой.

Настоящее «оружие» Ярмоленко – левая нога, которая часто решала судьбу атак Динамо.

Андрей является третьим результативным игроком в истории чемпионата Украины после Максима Шацких (124 гола) и Сергея Реброва (123).

Лучшие бомбардиры УПЛ за историю

1. Максим Шацких – 124 гола

2. Сергей Ребров – 123 гола

3–4. Андрей Ярмоленко – 117 голов

3–4. Евгений Селезнев – 117 голов

5. Андрей Воробей – 105 голов

6. Жуниор Мораес – 103 гола

7. Александр Гладкий – 99 голов

8. Александр Гайдаш – 95 голов

9–10. Марко Девич – 90 голов

9–10. Сергей Мизин – 90 голов

Статистика Андрея Ярмоленко в УПЛ

Інфографіка