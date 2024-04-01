Ярмоленко обошел Жуниора Мораеса в историческом реестре бомбардиров УПЛ
Хавбек киевлян забил 104-й мяч в чемпионатах Украины
В матче с «Ворсклой» (5:1) Андрей Ярмоленко забил 104-й мяч в чемпионатах Украины. Тем самым, обойдя Жуниора Мораеса, он вышел на 5-ю строчку в списке лучших бомбардиров УПЛ.
Доставать мяч из сетки Андрей заставлял голкиперов из 23-х клубов элитного дивизиона. При этом чаще других поражал ворота «Черноморца» - 13 раз, «Волыни» – 10, «Ворсклы» – 8 и донецкого «Металлурга» – 7.
К слову, гол в Полтаве стал 142-м для Ярмоленко в рядах киевлян (ЧУ – 104, КУ – 19, ЕК – 19), что позволило ему сравняться в динамовской бомбардирской табели о рангах с Максимом Шацких. За годы независимости больше мячей за бело-синих забил только Сергей Ребров – 163.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 бомбардиров чемпионатов Украины
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Голы
|
1.
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо (97), Арсенал (22), Говерла (5)
|
124
|
2.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер (10), Динамо (113)
|
123
|
3.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал (19), Шахтер (24), Днепр (68),
|
117
|
|
|
Колос (5), Минай (1)
|
|
4.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер (80), Днепр (12), Арсенал (9),
|
105
|
|
|
Металлист (4)
|
|
5.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
104
|
6.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д (35), Динамо (22), Шахтер (46)
|
103
|
7.
|
Андрей ГЛАДКИЙ
|
Металлист (1), Харьков (14), Шахтер (42),
|
99
|
|
|
Днепр (2), Карпаты (23), Черноморец (3),
|
|
|
|
Заря (14)
|
|
8.
|
Александр ГАЙДАШ
|
Таврия (85), Металлург М (10)
|
95
|
9.
|
Марко ДЕВИЧ
|
Волынь (2), Металлист (84), Шахтер (4)
|
90
|
|
Сергей МИЗИН
|
Динамо (16), Днепр (8), Черноморец (2),
|
90
|
|
|
ЦСКА/Арсенал (24), Карпаты (25), Кривбасс (7),
|
|
|
|
Металлист (8)
|
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