Ярмоленко обошел Жуниора Мораеса в историческом реестре бомбардиров УПЛ

В матче с «Ворсклой» (5:1) Андрей Ярмоленко забил 104-й мяч в чемпионатах Украины. Тем самым, обойдя Жуниора Мораеса, он вышел на 5-ю строчку в списке лучших бомбардиров УПЛ.

Доставать мяч из сетки Андрей заставлял голкиперов из 23-х клубов элитного дивизиона. При этом чаще других поражал ворота «Черноморца» - 13 раз, «Волыни» – 10, «Ворсклы» – 8 и донецкого «Металлурга» – 7.

К слову, гол в Полтаве стал 142-м для Ярмоленко в рядах киевлян (ЧУ – 104, КУ – 19, ЕК – 19), что позволило ему сравняться в динамовской бомбардирской табели о рангах с Максимом Шацких. За годы независимости больше мячей за бело-синих забил только Сергей Ребров – 163.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 бомбардиров чемпионатов Украины