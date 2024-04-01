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  4. Ярмоленко обошел Жуниора Мораеса в историческом реестре бомбардиров УПЛ
Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 11:53 | Обновлено 01 апреля 2024, 13:19
1547
2

Ярмоленко обошел Жуниора Мораеса в историческом реестре бомбардиров УПЛ

Хавбек киевлян забил 104-й мяч в чемпионатах Украины

01 апреля 2024, 11:53 | Обновлено 01 апреля 2024, 13:19
1547
2
Ярмоленко обошел Жуниора Мораеса в историческом реестре бомбардиров УПЛ
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В матче с «Ворсклой» (5:1) Андрей Ярмоленко забил 104-й мяч в чемпионатах Украины. Тем самым, обойдя Жуниора Мораеса, он вышел на 5-ю строчку в списке лучших бомбардиров УПЛ.

Доставать мяч из сетки Андрей заставлял голкиперов из 23-х клубов элитного дивизиона. При этом чаще других поражал ворота «Черноморца» - 13 раз, «Волыни» – 10, «Ворсклы» – 8 и донецкого «Металлурга» – 7.

К слову, гол в Полтаве стал 142-м для Ярмоленко в рядах киевлян (ЧУ – 104, КУ – 19, ЕК – 19), что позволило ему сравняться в динамовской бомбардирской табели о рангах с Максимом Шацких. За годы независимости больше мячей за бело-синих забил только Сергей Ребров – 163.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 бомбардиров чемпионатов Украины

Игрок

Клубы

Голы

1.

Максим ШАЦКИХ

Динамо (97), Арсенал (22), Говерла (5)

124

2.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (10), Динамо (113)

123

3.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал (19), Шахтер (24), Днепр (68),

117

Колос (5), Минай (1)

4.

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер (80), Днепр (12), Арсенал (9),

105

Металлист (4)

5.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

104

6.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (35), Динамо (22), Шахтер (46)

103

7.

Андрей ГЛАДКИЙ

Металлист (1), Харьков (14), Шахтер (42),

99

Днепр (2), Карпаты (23), Черноморец (3),

Заря (14)

8.

Александр ГАЙДАШ

Таврия (85), Металлург М (10)

95

9.

Марко ДЕВИЧ

Волынь (2), Металлист (84), Шахтер (4)

90

Сергей МИЗИН

Динамо (16), Днепр (8), Черноморец (2),

90

ЦСКА/Арсенал (24), Карпаты (25), Кривбасс (7),

Металлист (8)

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Источник Sport.ua
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Alehandro
5. Ярмоленко - 104,
6. Мораес - 103,

7. Гладкий - 104...
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