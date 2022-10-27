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Атлетико Мадрид
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Лига чемпионов
27 октября 2022, 10:30 |
78
0

Диего СИМЕОНЕ: «Неприятно и неожиданно. Будем работать дальше»

Главный тренер «Атлетико» – о непопадании команды в плей-офф ЛЧ

27 октября 2022, 10:30 |
78
0
Диего СИМЕОНЕ: «Неприятно и неожиданно. Будем работать дальше»
Instagram. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал непопадание команды в плей-офф Лиги чемпионов после ничьи с «Байером» в матче 5-го тура группового этапа:

«Неприятный и неожиданный момент. Такого не планировалось, но такова реальность, которая также говорит о том, что прошлый год обошёлся нам очень дорого.

И на этот раз, несмотря на то что я думаю, что мы заслужили большего, есть два варианта для нас: стать жертвой или продолжать работать, я предпочитаю продолжать работать».

Отметим, что матч «Атлетико» – «Байер» завершился со счетом 2:2.

Оба клуба потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Из группы B в следующий раунд вышли «Брюгге» (10 очков) и «Порту» (9 очков).

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Диего Симеоне Байер Лига чемпионов пресс-конференция Атлетико Мадрид
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Источник Marca
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