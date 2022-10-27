Диего СИМЕОНЕ: «Неприятно и неожиданно. Будем работать дальше»
Главный тренер «Атлетико» – о непопадании команды в плей-офф ЛЧ
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал непопадание команды в плей-офф Лиги чемпионов после ничьи с «Байером» в матче 5-го тура группового этапа:
«Неприятный и неожиданный момент. Такого не планировалось, но такова реальность, которая также говорит о том, что прошлый год обошёлся нам очень дорого.
И на этот раз, несмотря на то что я думаю, что мы заслужили большего, есть два варианта для нас: стать жертвой или продолжать работать, я предпочитаю продолжать работать».
Отметим, что матч «Атлетико» – «Байер» завершился со счетом 2:2.
Оба клуба потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Из группы B в следующий раунд вышли «Брюгге» (10 очков) и «Порту» (9 очков).
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