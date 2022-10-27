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Атлетико Мадрид
26.10.2022, FT 2 : 2
Байер
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Лига чемпионов
27 октября 2022, 02:55 | Обновлено 27 октября 2022, 03:19
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0

Атлетико – Байер – 2:2. Курьезная концовка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

27 октября 2022, 02:55 | Обновлено 27 октября 2022, 03:19
49
0
Атлетико – Байер – 2:2. Курьезная концовка. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Атлетико» и «Байер» сыграли вничью (2:2).

Драматической оказалась концовка игры. Хозяева поля не реализовали пенальти на 90+9 минуте. Момент получился курьезным – три удара чудом не достигли цели.

В итоге мадридская команда выбыли из борьбы за выход в 1/8 финала ЛЧ.

Лига чемпионов. Группа В

5-й тур, 26 октября, 22:00

Атлетико (Испания) – Байер (Германия) – 2:2

Голы: Карраско, 22, Де Пауль, 50 – Диаби, 9, Хадсон-Одои, 29

Незабитый пенальти: Карраско, 90+9.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Диаби, 9 мин.

ГОЛ! 1:1. Карраско, 22 мин.

ГОЛ! 1:2. Хадсон-Одои, 29 мин.

ГОЛ! 2:2. Де Пауль, 50 мин.

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Атлетико Мадрид).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Байер).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Байер).
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Источник Sport.ua
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