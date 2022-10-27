Атлетико Мадрид

Атлетико – Байер – 2:2. Курьезная концовка. Видео голов и обзор матча
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В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Атлетико» и «Байер» сыграли вничью (2:2).
Драматической оказалась концовка игры. Хозяева поля не реализовали пенальти на 90+9 минуте. Момент получился курьезным – три удара чудом не достигли цели.
В итоге мадридская команда выбыли из борьбы за выход в 1/8 финала ЛЧ.
Лига чемпионов. Группа В
5-й тур, 26 октября, 22:00
Атлетико (Испания) – Байер (Германия) – 2:2
Голы: Карраско, 22, Де Пауль, 50 – Диаби, 9, Хадсон-Одои, 29
Незабитый пенальти: Карраско, 90+9.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Диаби, 9 мин.
ГОЛ! 1:1. Карраско, 22 мин.
ГОЛ! 1:2. Хадсон-Одои, 29 мин.
ГОЛ! 2:2. Де Пауль, 50 мин.
События матча
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