Атлетико Мадрид

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Атлетико» и «Байер» сыграли вничью (2:2).

Драматической оказалась концовка игры. Хозяева поля не реализовали пенальти на 90+9 минуте. Момент получился курьезным – три удара чудом не достигли цели.

В итоге мадридская команда выбыли из борьбы за выход в 1/8 финала ЛЧ.

Лига чемпионов. Группа В

5-й тур, 26 октября, 22:00

Атлетико (Испания) – Байер (Германия) – 2:2

Голы: Карраско, 22, Де Пауль, 50 – Диаби, 9, Хадсон-Одои, 29

Незабитый пенальти: Карраско, 90+9.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Диаби, 9 мин.

ГОЛ! 1:1. Карраско, 22 мин.

ГОЛ! 1:2. Хадсон-Одои, 29 мин.

ГОЛ! 2:2. Де Пауль, 50 мин.