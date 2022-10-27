Атлетико сыграл вничью и потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов

«Атлетико» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл с «Байером» в результативную ничью 2:2 и потерял шансы выйти в плей-офф.

При этом в компенсированное время хозяева не реализовали пенальти.

В плей-офф вышли «Брюгге» и «Порту», а «Атлетико» и «Байер» поборются за 3-е место.

Группа B

Атлетико - Байер 2:2

Голы: Карраско, 22, Де Пол, 50 - Диаби, 9, Хадсон-Одои, 29

Атлетико: Облак, Молина, Хименес (Фелиш, 87), Эрмосо (Де Пол, 46), Мандава, Витсель, Кондогбия, Карраско, Корреа (Нигес, 46), Мората (Кунья, 61), Гризманн

Байер: Градецки, Фримпонг, Коссуноу, Тапсода (Та, 61), Хинкапи, Баккер, Амири, Андрич, Диаби (Паулиньо, 77), Хадсон-Одои (Адий, 61), Гложек (Фосу-Менса, 89)

На 90+9 минуте Карраско не реализовал пенальти

1. Брюгге - 10

2. Порту - 9

3. Атлетико - 5

4. Байер - 4