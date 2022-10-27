Лига чемпионов27 октября 2022, 02:35 | Обновлено 27 октября 2022, 02:51
17
0
Аякс – Ливерпуль – 0:3. Как забили Салах и Нуньес. Видео голов и обзор игры
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов
27 октября 2022, 02:35 | Обновлено 27 октября 2022, 02:51
17
0
В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» в гостях нанес поражение «Аяксу» (3:0).
Лига чемпионов. Группа A
5-й тур, 26 октября, 22:00
Аякс (Нидерланды) – Ливерпуль (Англия) – 0:3
Голы: Салах, 42, Нуньес, 49, Элиотт, 52.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Салах, 42 мин.
ГОЛ! 0:2. Нуньес, 49 мин.
ГОЛ! 0:3. Элиотт, 52 мин
События матча
52’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Ливерпуль).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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