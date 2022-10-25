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25 октября 2022, 19:43 | Обновлено 25 октября 2022, 20:23
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0

Аякс — Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Красные могут обеспечить себе выход в плей-офф ЛЧ

25 октября 2022, 19:43 | Обновлено 25 октября 2022, 20:23
88
0
Аякс — Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

26 октября состоится матч группового этапа Лиги чемпионов в квартете A между «Аяксом» и «Ливерпулем».

По итогам четырех туров Лиги чемпионов в группе A место в плей-офф себе уже обеспечил «Наполи», который довольно неожиданно выиграл все четыре встречи и близок к тому, чтобы гарантировать себе 1-е место.

Несмотря на определенные проблемы «Ливерпуля» в чемпионате Англии, в Лиге чемпионов команда Юргена Клоппа идет на второй позиции с 9 очками, а ничья в поединке с «Аяксом» гарантирует Красным плей-офф ЛЧ. Команде нужно сделать это поскорее, чтобы сосредоточиться на чемпионате, где «Ливерпуль» далек даже от топ-4.

Что касается «Аякса», то команда, которая здорово начала сезон, сейчас испытывает трудности в еврокубке. У «Аякса» мало шансов выйти в плей-офф ЛЧ, но хотя бы в чемпионате Нидерландов команда уверенно лидирует, опережая ПСВ на 4 пункта. В ЛЧ амстердамцы могут похвастаться лишь крупной победой над «Рейнджерс» в первом туре, а вот далее последовали три поражения, в том числе от «Наполи», который в двух встречах забил сопернику 10 голов.

В первом матче между «Ливерпулем» и «Аяксом» нидерландская команда играла неплохо и была близка к ничьей, но пропустила решающий гол на последнем минуте основного времени.

В составе хозяев в матче не примут участие Ахметджан Каплан, Девейн Ренш и Мохамед Ихаттерен, а у «Ливерпуля» не сыграт Жоэль Матип, Луис Диас и Диого Жота.

Нашей ставкой на матч будет ничья по линии Parimatch.

26 октября, среда

Аякс - Ливерпуль
Старт в 22:00
Арбитр: Хосе Санчес
Прямая ТВ-трансляция – Megogo
Прогноз Sport.ua — 1:1
Parimatch
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Источник Sport.ua
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