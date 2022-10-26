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Лига Чемпионов
Динамо Загреб
25.10.2022, FT 0 : 4
Милан
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Лига чемпионов
26 октября 2022, 05:17 | Обновлено 26 октября 2022, 05:38
229
0

Динамо Загреб – Милан – 0:4. Россонери разозлились. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

26 октября 2022, 05:17 | Обновлено 26 октября 2022, 05:38
229
0
Динамо Загреб – Милан – 0:4. Россонери разозлились. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Милан» на выезде разгромил загребское «Динамо» со счетом 4:0.

После пяти туров «Милан» занимает 2-е место (7 очков), а лидирует в группе «Челси» с 10 баллами

Лига чемпионов. Группа E

5-й тур, 25 октября, Загреб

Динамо Загреб (Хорватия) – Милан (Италия) – 0:4

Голы: Габбиа, 39, Леау, 49, Жиру, 59 (пен), Любичич 69 (автогол).

ГОЛ! 0:1. Габбиа, 39 мин.

ГОЛ! 0:2. Леау, 49 мин.

ГОЛ! 0:3. Жиру, 59 мин (пен)

ГОЛ! 0:4. Любичич, 69 мин (автогол)

События матча

69’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Роберт Любичич (Динамо Загреб).
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Оливье Жиру (Милан).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Габбиа (Милан).
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Милан Динамо Загреб Лига чемпионов видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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