Динамо Загреб – Милан – 0:4. Россонери разозлились. Видео голов и обзор
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В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Милан» на выезде разгромил загребское «Динамо» со счетом 4:0.
После пяти туров «Милан» занимает 2-е место (7 очков), а лидирует в группе «Челси» с 10 баллами
Лига чемпионов. Группа E
5-й тур, 25 октября, Загреб
Динамо Загреб (Хорватия) – Милан (Италия) – 0:4
Голы: Габбиа, 39, Леау, 49, Жиру, 59 (пен), Любичич 69 (автогол).
ГОЛ! 0:1. Габбиа, 39 мин.
ГОЛ! 0:2. Леау, 49 мин.
ГОЛ! 0:3. Жиру, 59 мин (пен)
ГОЛ! 0:4. Любичич, 69 мин (автогол)
События матча
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