Во вторник, 25 октября, состоится матч пятого группового раунда Лиги чемпионов, в котором хорватское «Динамо Загреб» на домашнем стадионе «Максимир» примет итальянский «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Динамо Загреб

«Синие» по итогам прошлого сезона пятый раз подряд выиграли чемпионат Хорватии, в очередной раз подтвердив, что на внутренней арене они вне конкуренции. Гандикап над «Хайдуком», который стал серебряным призером, составил семь баллов. За последние 17 лет всего лишь один раз загребскому «Динамо» не удалось финишировать на первой строчке в турнирной таблице.

На международной арене столь выразительными успехами чемпион Хорватии похвастаться не может, однако стабильное выступление в групповых стадиях еврокубков – тоже неплохо. После четырех туров нынешнего розыгрыша команда Анте Чачича занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе четыре очка. Однако при этом у «Динамо» остаются даже шансы на плей-офф Лиги чемпионов.

Милан

«Россонери» являются действующими чемпионами Италии. Команда Стефано Пиоли выиграла Скудетто впервые за 11 лет, опередив в чемпионской гонке принципиального соперника – миланский «Интер». В нынешнем чемпионате «Милан» пока выступает также весьма неплохо, занимая после 11 туров второе место с отставанием в три очка от «Наполи», показывающего невероятную стабильность.

В Лиге чемпионов «Милан» опережает «Динамо Загреб» лишь благодаря победе в первом круге, так что в данный момент еврокубковая весна для итальянского клуба не гарантирована. Предстоящий поединок является ключевым для обеих команд, ведь победа позволит побороться за плей-офф Лиги чемпионов, в то время как проигравшего будут ждать туманные еврокубковые перспективы.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Милан» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.84 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Динамо Загреб»: Ливакович – Ристовски, Лауритсен, Перич, Спикич, Иванушич, Мишич, Адеми, Любичич, Пекович, Оршич.

«Милан»: Тэтэрушану – Дест, Кьер, Габбия, Эрнандес, Беннасер, Побега, Мессиас, Адли, Ребич, Ориги.

25 октября, вторник