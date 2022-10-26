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Динамо Загреб
25.10.2022, FT 0 : 4
Милан
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Лига чемпионов
26 октября 2022, 00:02 | Обновлено 26 октября 2022, 00:48
166
0

Милан разгромил в Загребе Динамо

«Россонери» стали фаворитами в борьбе с «Зальцбургом» за путевку в плей-офф

26 октября 2022, 00:02 | Обновлено 26 октября 2022, 00:48
166
0
Милан разгромил в Загребе Динамо
УЕФА

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Милан» на выезде выяснил отношения с загребским «Динамо». Игра прошла под диктовку итальянцев, и завершилась их крупной победой со счетом 4:0.

В таблице группы Е лидирует «Челси», у которого 10 очков. У «Милана» вторая позиция и 7 пунктов. «Зальцбург» третий, имея 6 очков. Замыкает квартет «Динамо» Загреб (4 балла). 2 ноября «Милан» примет на своем поле «Зальцбург».

Лига чемпионов. Группа Е

Динамо Загреб – Милан – 0:4

Голы: Габбия, 39 (0:1). Леау, 49 (0:2). Жиру, 59 пенальти (0:3). Любичич, 69 автогол (0:4).

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Лига чемпионов Милан Динамо Загреб
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Источник Sport.ua
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