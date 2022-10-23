Реал – Севилья – 3:1. Красота от Вальверде и ассисты Вини. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 11-го тура Ла Лиги
В матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал Мадрид» сумел переиграть «Севилью» со счетом 3:1.
Двумя ассистами отметился Винисиус Жуниор, а невероятный гол на свой счет записал Федерико Вальверде.
Чемпионат Испании по футболу. 11-й тур
Ла Лига. 22 октября
«Реал» Мадрид – Севилья – 3:1
Голы: Модрич, 5, Васкес, 79, Вальверде, 81 – Ламела, 54
ГОЛ! 1:0, Модрич, 5 мин.
ГОЛ! 1:1 Ламела, 54 мин.
ГОЛ! 2:1 Васкес, 79 мин.
ГОЛ! 3:1 Вальверде, 81 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Под руководством румына «Динамо» проиграло все 4 матча в Лиге Европы
Наставник «Манчестер Юнайтед» – о своем отношении к нападающему