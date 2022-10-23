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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
22.10.2022, FT 3 : 1
Севилья
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Испания
23 октября 2022, 01:40 |
157
0

Реал – Севилья – 3:1. Красота от Вальверде и ассисты Вини. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Ла Лиги

23 октября 2022, 01:40 |
157
0
Реал – Севилья – 3:1. Красота от Вальверде и ассисты Вини. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал Мадрид» сумел переиграть «Севилью» со счетом 3:1.

Двумя ассистами отметился Винисиус Жуниор, а невероятный гол на свой счет записал Федерико Вальверде.

Чемпионат Испании по футболу. 11-й тур

Ла Лига. 22 октября

«Реал» Мадрид – Севилья – 3:1

Голы: Модрич, 5, Васкес, 79, Вальверде, 81 – Ламела, 54

ГОЛ! 1:0, Модрич, 5 мин.

ГОЛ! 1:1 Ламела, 54 мин.

ГОЛ! 2:1 Васкес, 79 мин.

ГОЛ! 3:1 Вальверде, 81 мин.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Васкес (Реал Мадрид).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ламела (Севилья).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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