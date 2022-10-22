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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
22.10.2022 22:00 - : -
Севилья
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Испания
22 октября 2022, 07:50 |
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Реал Мадрид – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Центральный поединок тура в Ла Лиге

22 октября 2022, 07:50 |
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Реал Мадрид – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» будет принимать «Севилью». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Реал Мадрид

«Сливочные» прошлый сезон провели практически идеально. Ла Лигу они выиграли рекордный 35-й раз, оторвавшись от «Барселоны» в турнирной таблице на 13 очков. В Лиге чемпионов команде Карло Анчелотти тоже не было равных. И лишь в Кубке Испании мадридцам не удалось триумфовать.

Нынешний сезон команда Карло Анчелотти начала ничуть не хуже. В чемпионате «Реал» лидирует, набрав в 10 турах 28 очков, а в Лиге чемпионов уже гарантировал себе выход в 1/8 финала. Наконец-то получил игровую практику украинский голкипер Андрей Лунин, который принял участие в шести последних матчах благодаря травме Тибо Куртуа. Однако бельгиец уже восстановился и, судя по всему, снова будет первым номером.

Севилья

Команда Хорхе Сампаоли в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Нынешнее 12 место в Примере явно дисгармонирует с амбициями клуба. Всего 2 победы в 10 матчах – ужасающий показатель. При этом севильцы забили только 10 мячей в чемпионате.

«Севилья» в своем последнем матче потеряла очки. Дома команда сыграла вничью с «Валенсией» (1:1). Наверняка «нервионцы», стабильно выступающие в еврокубках, постарается поправить свое турнирное положение. Да и дать бой чемпиону – уже прекрасная мотивация.

Ориентировочные составы

«Реал Мадрид»: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Тчуамени, Модрич, Вальверде, Бензема, Винисиус.

«Севилья»: Боно – Монтиэль, Ньянзу, Маркао, Навас, Ракитич, Гудель, Теллес, Торрес, Иско, Ламела.

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22 октября, суббота

«Реал Мадрид» – «Севилья»
Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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