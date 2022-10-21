В субботу, 22 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» будет принимать «Севилью».

Поединок пройдет в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Видеотрансляцию матча проводит медиасервис MEGOGO.