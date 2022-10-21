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Испания
21 октября 2022, 13:25 |
204
0

Реал Мадрид – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 октября в 22:00 поединок 11-го тура испанской Примеры

21 октября 2022, 13:25 |
204
0
Реал Мадрид – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» будет принимать «Севилью».

Поединок пройдет в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проводит медиасервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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