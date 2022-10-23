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  4. Реал Мадрид – Севилья – 3:1. Пушка Вальверде. Видео голов и обзор матча
Испания
23 октября 2022, 00:40 |
213
0

Реал Мадрид – Севилья – 3:1. Пушка Вальверде. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 11-го тура Ла Лиги

23 октября 2022, 00:40 |
213
0
Реал Мадрид – Севилья – 3:1. Пушка Вальверде. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

В матче 11-го тура Ла Лиги «Реал Мадрид» сумел переиграть «Севилью» и укрепил лидерство в чемпионате.

Финальную точку мощным ударов из-за пределов штрафной площади поставил Федерико Вальверде.

Чемпионат Испании. 11-й тур

«Реал Мадрид» – «Севилья» – 3:1
Голы: Модрич (5), Васкес (79), Вальверде (81) – Ламела (54).

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Источник Sport.ua
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