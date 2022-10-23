Испания23 октября 2022, 00:40 |
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Реал Мадрид – Севилья – 3:1. Пушка Вальверде. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 11-го тура Ла Лиги
23 октября 2022, 00:40 |
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В матче 11-го тура Ла Лиги «Реал Мадрид» сумел переиграть «Севилью» и укрепил лидерство в чемпионате.
Финальную точку мощным ударов из-за пределов штрафной площади поставил Федерико Вальверде.
Чемпионат Испании. 11-й тур
«Реал Мадрид» – «Севилья» – 3:1
Голы: Модрич (5), Васкес (79), Вальверде (81) – Ламела (54).
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