АЛЛЕГРИ: «Теперь Ювентус больше похож на команду»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал оценку действиям команды в игре 11-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» (4:0). Специалист заявил, что победа не получилась для его подопечных легкой.

«Теперь мы больше похожи на команду. Мы хорошо начали этот сезон, а затем совершенно неправильно провели одну из игровых недель, и именно это сдерживает нас в Серии А, поэтому нам нужно сократить это отставание.

Победа далась непросто, так как в течение 60 минут «Эмполи» действительно заставлял нас страдать, они постоянно прессинговали и хорошо играли в пас. Мы могли удвоить свое преимущество, а также рисковали упустить преимущество. Затем во втором тайме мы активизировались, «Эмполи» немного отстал, и получился очень зрелищный матч с большим количеством моментов», – заявил Аллегри.

«Ювентус» в турнирной таблице Серии А занимает 7 место, имея 19 очков. Его отставание от лидера сезона – «Наполи» – составляет семь пунктов.