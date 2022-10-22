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22 октября 2022, 05:28 | Обновлено 22 октября 2022, 05:32
52
0

АЛЛЕГРИ: «Теперь Ювентус больше похож на команду»

Наставник «Ювентуса» – о победе над «Эмполи»

22 октября 2022, 05:28 | Обновлено 22 октября 2022, 05:32
52
0
АЛЛЕГРИ: «Теперь Ювентус больше похож на команду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал оценку действиям команды в игре 11-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» (4:0). Специалист заявил, что победа не получилась для его подопечных легкой.

«Теперь мы больше похожи на команду. Мы хорошо начали этот сезон, а затем совершенно неправильно провели одну из игровых недель, и именно это сдерживает нас в Серии А, поэтому нам нужно сократить это отставание.

Победа далась непросто, так как в течение 60 минут «Эмполи» действительно заставлял нас страдать, они постоянно прессинговали и хорошо играли в пас. Мы могли удвоить свое преимущество, а также рисковали упустить преимущество. Затем во втором тайме мы активизировались, «Эмполи» немного отстал, и получился очень зрелищный матч с большим количеством моментов», – заявил Аллегри.

«Ювентус» в турнирной таблице Серии А занимает 7 место, имея 19 очков. Его отставание от лидера сезона – «Наполи» – составляет семь пунктов.

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Массимилиано Аллегри чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус Эмполи
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Источник Football-Italia
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