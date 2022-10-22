Италия22 октября 2022, 05:45 | Обновлено 22 октября 2022, 06:14
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Ювентус – Эмполи – 4:0. Победный дуплет Рабьо. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии
22 октября 2022, 05:45 | Обновлено 22 октября 2022, 06:14
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В поединке 11-го тура итальянской Серии А «Ювентус» в родных стенах добился крупной победы над «Эмполи», забив до перерыва один гол, а во втором тайме еще три – 4:0.
Видеообзор матча Ювентус – Эмполи
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