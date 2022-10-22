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Ювентус
21.10.2022, FT 4 : 0
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Италия
22 октября 2022, 05:45 | Обновлено 22 октября 2022, 06:14
79
0

Ювентус – Эмполи – 4:0. Победный дуплет Рабьо. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

22 октября 2022, 05:45 | Обновлено 22 октября 2022, 06:14
79
0
Ювентус – Эмполи – 4:0. Победный дуплет Рабьо. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

В поединке 11-го тура итальянской Серии А «Ювентус» в родных стенах добился крупной победы над «Эмполи», забив до перерыва один гол, а во втором тайме еще три – 4:0.

Видеообзор матча Ювентус – Эмполи

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видео голов и обзор чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус Эмполи Адриен Рабьо
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Источник Sport.ua
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