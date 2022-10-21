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21.10.2022, FT 4 : 0
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Италия
21 октября 2022, 23:42 | Обновлено 21 октября 2022, 23:57
88
0

Старая Синьора возвращается. Ювентус обыграл Эмполи с разгромным счетом

Голами отметились Мойзе Кин, Уэстон Маккенни и Адриен Рабьо (дважды)

21 октября 2022, 23:42 | Обновлено 21 октября 2022, 23:57
88
0
Старая Синьора возвращается. Ювентус обыграл Эмполи с разгромным счетом
ФК Ювентус

В матче 11-го тура Серии А «Ювентус» дома обыграл «Эмполи» со счетом 4:0.

Голами у туринцев отметились Мойзе Кин, Уэстон Маккенни и Адриен Рабьо (дважды).

«Ювентус» поднялся на 7-е место в Серии A (19 очков). «Эмполи» находится на 11-й позиции (11 очков).

Серия А. 11-й тур, 21 октября

Ювентус – Эмполи – 4:0

Голы: Кин, 8, Маккенни, 55, Рабьо, 82, 90+4.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус Эмполи Мойзе Кин Уэстон Маккенни Адриен Рабьо
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Источник Sport.ua
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