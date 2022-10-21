Италия21 октября 2022, 23:42 | Обновлено 21 октября 2022, 23:57
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Старая Синьора возвращается. Ювентус обыграл Эмполи с разгромным счетом
Голами отметились Мойзе Кин, Уэстон Маккенни и Адриен Рабьо (дважды)
21 октября 2022, 23:42 | Обновлено 21 октября 2022, 23:57
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В матче 11-го тура Серии А «Ювентус» дома обыграл «Эмполи» со счетом 4:0.
Голами у туринцев отметились Мойзе Кин, Уэстон Маккенни и Адриен Рабьо (дважды).
«Ювентус» поднялся на 7-е место в Серии A (19 очков). «Эмполи» находится на 11-й позиции (11 очков).
Серия А. 11-й тур, 21 октября
Ювентус – Эмполи – 4:0
Голы: Кин, 8, Маккенни, 55, Рабьо, 82, 90+4.
FT |⌛️| Ci portiamo a casa i 3⃣ punti!— JuventusFC (@juventusfc) October 21, 2022
Bravi ragazzi! 🤍🖤#JuveEmpoli [4-0] pic.twitter.com/GX3XqoVjAO
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