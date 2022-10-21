Старая Синьора возвращается. Ювентус обыграл Эмполи с разгромным счетом

В матче 11-го тура Серии А «Ювентус» дома обыграл «Эмполи» со счетом 4:0.

Голами у туринцев отметились Мойзе Кин, Уэстон Маккенни и Адриен Рабьо (дважды).

«Ювентус» поднялся на 7-е место в Серии A (19 очков). «Эмполи» находится на 11-й позиции (11 очков).

Серия А. 11-й тур, 21 октября

Ювентус – Эмполи – 4:0

Голы: Кин, 8, Маккенни, 55, Рабьо, 82, 90+4.