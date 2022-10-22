В субботу, 22 октября, состоится матч 9-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Диназ» примет «Буковину». Стартовый свисток в матче прозвучит в 12:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге

12:00. Диназ Вишгород – Буковина Черновцы