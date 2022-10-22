Украина. Первая лига22 октября 2022, 03:36 | Обновлено 22 октября 2022, 03:46
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Диназ – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча группы А Первой лиги 22 октября в 12:00
22 октября 2022, 03:36 | Обновлено 22 октября 2022, 03:46
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В субботу, 22 октября, состоится матч 9-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Диназ» примет «Буковину». Стартовый свисток в матче прозвучит в 12:00 по Киеву.
Турнирное положение в Первой лиге
12:00. Диназ Вишгород – Буковина Черновцы
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