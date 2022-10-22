Первая лига. Победы Карпат и Полесья, ничья Буковины и Диназа

Состоялись три матча в рамках девятого тура группы А Первой лиги. «Карпаты» на последних минутах вырвали минимальную победу над «Нивой» Тернополь, а «Полесье» благодаря дублю Филиппа Будкивского разгромило «Эпицентр». Матч между «Диназом» и «Буковиной» завершился вничью.

Тур завершится завтра, 23 октября, поединком «Прикарпатье» – ФСК «Мариуполь».

«Диназ» – «Буковина» – 1:1

Голы: Ичанский 27 – Палагнюк 64 (с пенальти)

«Полесье» – «Эпицентр» – 3:0

Голы: Будкивский 23, 65, Янаков 67

«Карпаты» - «Нива» Тернополь – 1:0

Гол: Махнев 90+4