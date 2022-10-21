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Полесье
22.10.2022 16:00 - : -
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Украина. Первая лига
21 октября 2022, 16:50 | Обновлено 21 октября 2022, 16:56
11
0

Полесье – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 22 октября в 13:30

21 октября 2022, 16:50 | Обновлено 21 октября 2022, 16:56
11
0
Полесье – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 22 октября, состоится матч 9-го тура Первой лиги Украины, в котором житомирское «Полесье» примет «Эпицентр» из Камянца-Подольского. Стартовый свисток прозвучит в 13:30.

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Источник Sport.ua
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