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WTA
22 октября 2022, 02:29 | Обновлено 22 октября 2022, 02:36
29
0

Володько не вышла в полуфинал турнира ITF в Мэйконе

Украинка не справилась с соперницей из Венгрии

22 октября 2022, 02:29 | Обновлено 22 октября 2022, 02:36
29
0
Володько не вышла в полуфинал турнира ITF в Мэйконе
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) завершила выступления на 60-тысячнике ITF в американском Мэйконе.

В матче 1/4 финала 36-летняя уроженка Кривого Рога уступила в двух партиях Панне Удварди из Венгрии (№81 WTA).

Мэйкон (США). 1/4 финала

Катерина Володько (Украина) – Панна Удварди (Венгрия) – 2:6, 1:6

Напомним, путевку в четвертьфинал розыгрыша Володько завоевала победой над Лизой Цаар из Швеции.

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Катерина Володько (Бондаренко) ITF Мэйкон Панна Удварди
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Источник Sport.ua
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