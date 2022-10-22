Володько не вышла в полуфинал турнира ITF в Мэйконе

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) завершила выступления на 60-тысячнике ITF в американском Мэйконе.

В матче 1/4 финала 36-летняя уроженка Кривого Рога уступила в двух партиях Панне Удварди из Венгрии (№81 WTA).

Мэйкон (США). 1/4 финала

Катерина Володько (Украина) – Панна Удварди (Венгрия) – 2:6, 1:6

Напомним, путевку в четвертьфинал розыгрыша Володько завоевала победой над Лизой Цаар из Швеции.