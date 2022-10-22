WTA22 октября 2022, 02:29 | Обновлено 22 октября 2022, 02:36
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Володько не вышла в полуфинал турнира ITF в Мэйконе
Украинка не справилась с соперницей из Венгрии
22 октября 2022, 02:29 | Обновлено 22 октября 2022, 02:36
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Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) завершила выступления на 60-тысячнике ITF в американском Мэйконе.
В матче 1/4 финала 36-летняя уроженка Кривого Рога уступила в двух партиях Панне Удварди из Венгрии (№81 WTA).
Мэйкон (США). 1/4 финала
Катерина Володько (Украина) – Панна Удварди (Венгрия) – 2:6, 1:6
Напомним, путевку в четвертьфинал розыгрыша Володько завоевала победой над Лизой Цаар из Швеции.
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