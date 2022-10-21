ITF21 октября 2022, 07:20 |
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Володько пробилась в четвертьфинал 60-тысячника ITF в США
Катерина обыграла представительницу Швеции и сыграет cо второй сеяной
21 октября 2022, 07:20 |
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Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) добыла еще одну победу на 60-тысячнике ITF в США.
Во втором раунде украинка одолела Лизу Цаар из Швеции.
Мэйкон. Второй круг
Катерина Володько (Украина) – Лиза Цаар (Швеция) – 6:1, 2:6, 6:3
Следующей соперницей украинки станет венгерская теннисистка Панна Удварди, посеянная под вторым номером.
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