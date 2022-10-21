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  4. Володько пробилась в четвертьфинал 60-тысячника ITF в США
ITF
21 октября 2022, 07:20 |
74
0

Володько пробилась в четвертьфинал 60-тысячника ITF в США

Катерина обыграла представительницу Швеции и сыграет cо второй сеяной

21 октября 2022, 07:20 |
74
0
Володько пробилась в четвертьфинал 60-тысячника ITF в США
WTA. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) добыла еще одну победу на 60-тысячнике ITF в США.

Во втором раунде украинка одолела Лизу Цаар из Швеции.

Мэйкон. Второй круг
Катерина Володько (Украина) – Лиза Цаар (Швеция) – 6:1, 2:6, 6:3

Следующей соперницей украинки станет венгерская теннисистка Панна Удварди, посеянная под вторым номером.

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Катерина Володько (Бондаренко) ITF Мэйкон Лиза Цаар
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Источник Sport.ua
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