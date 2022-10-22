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22.10.2022 17:00 - : -
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22 октября 2022, 01:43 |
9
0

Манчестер Сити – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Де Дзерби еще не побеждал, но впереди у него очередной топ-соперник

22 октября 2022, 01:43 |
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Манчестер Сити – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 октября, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится матч тринадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Брайтон». Стартовый свисток рефери Крэйга Поусона из Ротерема прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити


Действующие чемпионы Англии и в новом сезоне выглядят достаточно уверенным в собственных силах коллективом, однако до сих пор не сумели вскарабкаться на первую строчку. Да и как это можно сделать, если победный серии «Манчестер Сити» иногда дают сбой, в то время как лондонский «Арсенал» на вершине турнирной таблицы как будто не собирается останавливаться на достигнутом. Вдобавок ко всему прочему, «горожане» провалили один из важнейших экзаменов в первом круге, не сумев обыграть «Ливерпуль» на минувших выходных (0:1), что уже образовало отставание от «канониров» в четыре очка.

В остальном – «Сити», впрочем, как и всегда, сейчас в полном порядке. Команда потратила достаточно много средств во время летней трансферной кампании, и один только нападающий Эрлинг Холанд своим безумным количеством забитых мячей достаточно оправдывает эти суммы. В группе Лиги чемпионов у команды из Манчестера также дела обстоят уверенным образом, так как она уже одной ногой в плей-офф, а уже на следующей неделе может закрыть вопрос по поводу первого места. В чемпионате, как видим, все не так уж и гладко, однако календарь до чемпионата мира-2022 у «горожан» очень даже привлекает своей простотой.

Брайтон


«Брайтон» под руководством Грема Поттера феноменально успешно начал новый сезон английской Премьер-лиги благодаря достаточно простому, как оказалось, календарю. И хотя входить в новый футбольный год матчем на «Олд Траффорд» против «Манчестер Юнайтед» было еще тем удовольствием, однако «чайки» со своей задачей справились вполне успешно (2:1). После этого команду ожидала серия из четырех матчей без поражений, которую немного приостановил «Фулхэм» (1:2), однако победа над «Лестером» (5:2) вернула «Брайтон» в правильное русло.

А потом «волшебник» тренерского цеха уехал творить свою магию в лондонский «Челси», а вместо него пришел хорошо знакомый украинскому болельщику Роберто Де Дзерби, который до начала полномасштабной агрессии работал в донецком «Шахтере». Итальянец начинал с игры на «Энфилде» против «Ливерпуля», в которой с него взятки были гладки, однако боевая ничья (3:3) в итоге стало очень вдохновляющей. К сожалению, не для дальнейших успехов команды – «Брайтон» проиграл «Тоттенхэму» (0:1) и «Брентфорду» (0:2), а к предстоящей игре подходит с тремя «сухарями» подряд из-за матча против «Ноттингем Форест» (0:0). Не совсем похоже на профиль Де Дзерби, хотя он делает только первые шаги в Англии.

Ориентировочные составы


«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Аканжи, Ляпорт, Аке – Силва, Родри, де Брюйне – Фоден, Холанд, Грилиш.

«Брайтон»: Санчес – Велтман, Данк, Вебстер – Троссар, МакАллистер, Кайседо, Марч – Гросс, Лаллана – Велбек.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке фавориты отпраздную очередной успех. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Манчестер Сити» (-1.5) с коэффициентом 1.61 по линии Parimatch.

22 октября, суббота

«Манчестер Сити» – «Астон Вилла»
Манчестер. «Этихад». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Крэйг Поусон (Ротерем, Англия)
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
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Манчестер Сити - Брайтон Манчестер Сити Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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