Англия22 октября 2022, 19:35 |
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Манчестер Сити – Брайтон – 3:1. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 13-го тура УПЛ
22 октября 2022, 19:35 |
622
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В матче 13-го тура АПЛ «Манчестер Сити» переиграл «Брайтон», Эрлинг Холанд отметился дублем.
Чемпионат Англии. 13-й тур
«Манчестер Сити» – «Брайтон» – 3:1
Голы: Холанд (22, 43 пенальти), де Брюйне (75) – Троссард (53)
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
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