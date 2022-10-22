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Чемпионат Англии
Ман Сити
22.10.2022, FT 3 : 1
Брайтон
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Англия
22 октября 2022, 19:35 |
622
0

Манчестер Сити – Брайтон – 3:1. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 13-го тура УПЛ

22 октября 2022, 19:35 |
622
0
Манчестер Сити – Брайтон – 3:1. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В матче 13-го тура АПЛ «Манчестер Сити» переиграл «Брайтон», Эрлинг Холанд отметился дублем.

Чемпионат Англии. 13-й тур

«Манчестер Сити» – «Брайтон» – 3:1
Голы: Холанд (22, 43 пенальти), де Брюйне (75) – Троссард (53)

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Брайтон).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
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Источник Sport.ua
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