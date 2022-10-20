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  4. Владимир ЯКИМЕЦ: «Так дальше точно не может продолжаться»
Украина. Премьер лига
20 октября 2022, 12:58 | Обновлено 20 октября 2022, 13:09
398
0

Владимир ЯКИМЕЦ: «Так дальше точно не может продолжаться»

Защитник «Кривбасса» – об игре с «Александрией» (0:2)

20 октября 2022, 12:58 | Обновлено 20 октября 2022, 13:09
398
0
Владимир ЯКИМЕЦ: «Так дальше точно не может продолжаться»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Владимир Якимец

Защитник криворожского «Кривбасса» Владимир Якимец поделился мнением по поводу матча 8-го тура Украинской Премьер-лиги против «Александрии», в котором его команда проиграла со счетом 0:2. Напомним, после поединка главный тренер криворожской команды Юрий Вернидуб намекнул на возможность отставки.

«Трудно что-либо комментировать. Уже наш седьмой матч, но одни и те же ошибки. Атакуем, создаем моменты, а соперник с полумомента забивает. Простые голы пропускаем, наши ошибки. Будет теория, будем разбираться. Командой соберемся, и будем делать выводы. Так дальше точно не может продолжаться.

В первом тайме все сделали для того, чтобы забить и не раз, но… А соперник ничего не создал до перерыва и все равно забил нам. Второй тайм: играем, но один эпизод и пропускаем во второй раз. Это сложно объяснить. Работать, работать и еще раз работать. Этим и будем заниматься в ближайшее время», – рассказал Якимец.

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Владимир Якимец Кривбасс Кривой Рог Александрия - Кривбасс Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Кривбасс
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