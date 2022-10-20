Владимир ЯКИМЕЦ: «Так дальше точно не может продолжаться»

Защитник криворожского «Кривбасса» Владимир Якимец поделился мнением по поводу матча 8-го тура Украинской Премьер-лиги против «Александрии», в котором его команда проиграла со счетом 0:2. Напомним, после поединка главный тренер криворожской команды Юрий Вернидуб намекнул на возможность отставки.

«Трудно что-либо комментировать. Уже наш седьмой матч, но одни и те же ошибки. Атакуем, создаем моменты, а соперник с полумомента забивает. Простые голы пропускаем, наши ошибки. Будет теория, будем разбираться. Командой соберемся, и будем делать выводы. Так дальше точно не может продолжаться.

В первом тайме все сделали для того, чтобы забить и не раз, но… А соперник ничего не создал до перерыва и все равно забил нам. Второй тайм: играем, но один эпизод и пропускаем во второй раз. Это сложно объяснить. Работать, работать и еще раз работать. Этим и будем заниматься в ближайшее время», – рассказал Якимец.