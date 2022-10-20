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  4. Володько обыграла шестую сеяную на 60-тысячнике ITF в США
ITF
20 октября 2022, 10:24 |
113
0

Володько обыграла шестую сеяную на 60-тысячнике ITF в США

Катерина взяла победный старт на соревнованиях в Мэйконе

20 октября 2022, 10:24 |
113
0
Володько обыграла шестую сеяную на 60-тысячнике ITF в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) стартовала с победы на 60-тысячнике ITF в США.

В первом раунде украинка одолела шестую сеяную американку Катрину Скотт.

Мэйкон. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Катрина Скотт (США) – 7:5, 6:3

Следующей соперницей украинки станет Лиза Цаар из Швеции, которая прошла квалификацию.

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ITF Мэйкон Катерина Володько (Бондаренко) Катрина Скотт
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Источник Sport.ua
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