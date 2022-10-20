ITF20 октября 2022, 10:24 |
113
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Володько обыграла шестую сеяную на 60-тысячнике ITF в США
Катерина взяла победный старт на соревнованиях в Мэйконе
20 октября 2022, 10:24 |
113
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Украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) стартовала с победы на 60-тысячнике ITF в США.
В первом раунде украинка одолела шестую сеяную американку Катрину Скотт.
Мэйкон. Первый круг
Катерина Володько (Украина) – Катрина Скотт (США) – 7:5, 6:3
Следующей соперницей украинки станет Лиза Цаар из Швеции, которая прошла квалификацию.
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